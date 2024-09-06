Фаэтон: ученые выяснили, почему странный астероид ведет себя как комета

Кометы и астероиды имеют существенные отличия, но один космический объект стирает эти границы.

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Кометы представляют собой ледяной шар, состоящий из камня и льда, который имеет длинный хвост из газа и пыли. Он возникает, когда кометы приближаются к Солнцу. Астероиды являются космическими камнями и просто вращаются вокруг нашей звезды. Но астероид Фаэтон, который ведет себя как комета, стирает границу между этими разными объектами. Ученые выяснили, что с ним происходит на самом деле. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

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Астероид, который думает, что он комета

Астероид Фаэтон обнаружили в 1983 году. Позже ученые признали, что именно этот камень является источником появления одного из самых ярких метеорных потоков на Земле под названием Геминиды. Дело в том, что у Фаэтона возникает похожий на кометный хвост и именно частицы пыли этого хвоста остались кружится вокруг Солнца и Земля проходит через них каждый год в декабре.

Но метеорные потоки создают кометы, не астероиды. Если кометы при сближении с Солнцем нагреваются и сбрасывают большое количество пыли для создания метеорных потоков, то Фаэтон не выделяет так много пыли, чтобы объяснить Геминиды. Отсутствие значительных выбросов пыли создает интересную проблему.

Фаэтон во время вращения вокруг Солнца приближается к звезде даже ближе, чем находится планета Меркурий, самый близкий к Солнцу мир. В момент наибольшего сближения температура поверхности астероида достигает примерно 730 градусов Цельсия.

Такой нагрев должен уничтожить все летучие вещества, которые есть на поверхности Фаэтона. Высокая температура должна либо обнажить нижние слои астероида и в этом случае происходит выброс большого количества газа и пыли, либо создать корку, которая защищает богатые летучими веществами недра от дальнейшего нагрева. Таким образом выброс газа и пыли не должен происходить.

Вместо этого Фаэтон продолжает вести себя как комета, выбрасывая газ, но не пыль. Значит внешние слои астероида остаются на месте, но загадка заключается в том, как корка позволяет выпускать летучие газы каждый раз при близком подлете к Солнцу.

Астероид Фаэтон обнаружили в 1983 году. Позже ученые признали, что именно этот камень является источником появления одного из самых ярких метеорных потоков на Земле под названием Геминиды. Иллюстрация Фото: NASA

Решение загадки астероида Фаэтон

Авторы исследования решили разгадать эту загадку с помощью моделирования поведения астероида Фаэтон, когда он сильно нагревается. Для исследования ученые использовали обломки метеоритов под названием хондриты, которые имеют похожий состав с Фаэтоном. Ученые нагревали обломки в имитируемой среде космоса, чтобы понять, что происходит с астероидом, когда он находится близко к Солнцу.

Оказалось, что в отличие от других летучих веществ, которые обычно теряются после нескольких циклов нагрева, небольшое количество сернистых газов выходило медленно в течение многих циклов.

По словам ученых, это значит, что у Фаэтона все еще много газа внутри для того, чтобы вести себя как комета, даже после многочисленных сближений с нашей звездой.

Авторы исследования считают, что когда происходит нагрев поверхности астероида, то в его недрах минералы сульфида железа распадаются на газы, такие как диоксид серы. Но корка на поверхности не дает им быстро выходить, а потому газы накапливаются в трещинах корки и затем медленно выходят.

В конце этого десятилетия японские ученые собираются отравить зонд для изучения Фаэтона, и он может подвердить предложенную теорию, а также дать более полную информацию о составе астероида.

Что касается метеорного потока Геминиды, то ученые считают, что Фаэтон выбрасывал пыль в далеком прошлом. Именно тогда и был создан поток обломков, через который проходит Земля.

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