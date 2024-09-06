Фаетон: учені з'ясували, чому дивний астероїд поводиться як комета

Комети й астероїди мають суттєві відмінності, але один космічний об'єкт стирає ці межі.

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Комети являють собою крижану кулю, що складається з каменю і льоду, яка має довгий хвіст із газу і пилу. Він виникає, коли комети наближаються до Сонця. Астероїди є космічним камінням і просто обертаються навколо нашої зірки. Але астероїд Фаетон, який поводиться як комета, стирає межу між цими різними об'єктами. Вчені з'ясували, що з ним відбувається насправді. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

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Астероїд, який думає, що він комета

Астероїд Фаетон виявили 1983 року. Пізніше вчені визнали, що саме цей камінь є джерелом появи одного з найяскравіших метеорних потоків на Землі під назвою Гемініди. Річ у тім, що у Фаетона виникає схожий на кометний хвіст і саме частинки пилу цього хвоста залишилися кружляти навколо Сонця, і Земля проходить через них щороку в грудні.

Але метеорні потоки створюють комети, не астероїди. Якщо комети при зближенні із Сонцем нагріваються і скидають велику кількість пилу для створення метеорних потоків, то Фаетон не виділяє так багато пилу, щоб пояснити Гемініди. Відсутність значних викидів пилу створює цікаву проблему.

Фаетон під час обертання навколо Сонця наближається до зірки навіть ближче, ніж знаходиться планета Меркурій, найближчий до Сонця світ. У момент найбільшого зближення температура поверхні астероїда сягає приблизно 730 градусів Цельсія.

Таке нагрівання має знищити всі летючі речовини, які є на поверхні Фаетона. Висока температура має або оголити нижні шари астероїда, і в цьому разі відбувається викид великої кількості газу і пилу, або створити кірку, що захищає багаті летючими речовинами надра від подальшого нагрівання. Таким чином викид газу і пилу не повинен відбуватися.

Замість цього Фаетон продовжує поводитися як комета, викидаючи газ, але не пил. Отже, зовнішні шари астероїда залишаються на місці, але загадка полягає в тому, як кірка дає змогу випускати летючі гази щоразу під час близького підльоту до Сонця.

Астероїд Фаетон виявили 1983 року. Пізніше вчені визнали, що саме цей камінь є джерелом появи одного з найяскравіших метеорних потоків на Землі під назвою Гемініди. Ілюстрація Фото: NASA

Розв'язання загадки астероїда Фаетон

Автори дослідження вирішили розгадати цю загадку за допомогою моделювання поведінки астероїда Фаетон, коли він сильно нагрівається. Для дослідження вчені використовували уламки метеоритів під назвою хондрити, які мають схожий склад із Фаетоном. Учені нагрівали уламки в імітованому середовищі космосу, щоб зрозуміти, що відбувається з астероїдом, коли він перебуває близько до Сонця.

Виявилося, що на відміну від інших летких речовин, які зазвичай губляться після кількох циклів нагрівання, невелика кількість сірчистих газів виходила повільно протягом багатьох циклів.

За словами вчених, це означає, що у Фаетона все ще багато газу всередині для того, щоб поводитися як комета, навіть після численних зближень із нашою зіркою.

Автори дослідження вважають, що коли відбувається нагрівання поверхні астероїда, то в його надрах мінерали сульфіду заліза розпадаються на гази, такі як діоксид сірки. Але кірка на поверхні не дає їм швидко виходити, а тому гази накопичуються в тріщинах кірки і потім повільно виходять.

Наприкінці цього десятиліття японські вчені збираються отруїти зонд для вивчення Фаетона, і він може підтвердити запропоновану теорію, а також дати повнішу інформацію про склад астероїда.

Що стосується метеорного потоку Гемініди, то вчені вважають, що Фаетон викидав пил у далекому минулому. Саме тоді й було створено потік уламків, через який проходить Земля.

Як уже писав Фокус, отримано перший знімок сонячного вітрила NASA на орбіті. Вважається, що ця технологія може зробити революцію в космічних польотах. Після успішного розгортання сонячного вітрила з'явилося підтвердження цієї події у вигляді незвичайної фотографії.

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