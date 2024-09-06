Революція в космічних польотах: перший знімок сонячного вітрила NASA на орбіті (фото)

Після успішного розгортання сонячного вітрила з'явилося підтвердження цієї події у вигляді незвичайної фотографії.

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Ще у квітні цього року NASA відправило на орбіту космічний апарат Advanced Composite Solar Sail System (ACS3), оснащений величезним сонячним вітрилом. Ця технологія може здійснити революцію в космічних польотах, адже за її допомогою можна буде швидше переміщатися Сонячною системою не тільки безпілотним, а й пілотованим місіям. Нещодавно NASA повідомило про те, що сонячне вітрило успішно розгорнуто на орбіті на висоті понад 900 км над поверхнею Землі. Але не було фотографій, що доводять цей факт. Тепер же NASA показало перший підтверджуючий знімок, пише Space.

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Перша фотографія сонячного вітрила NASA на орбіті може здатися трохи дивною і це частково пов'язано з тим, що космічний апарат повільно перекидається в космосі. Як пояснюють вчені з NASA, річ у тім, що поки що не було контролю орієнтації апарата після того, як було розгорнуто сонячне вітрило. Тому така поведінка апарата не є несподіванкою. Детальніше про дивну поведінку ACS3 Фокус уже писав.

Диспетчери місії проведуть стабілізацію орієнтації ACS3 після того, як буде зібрано всі необхідні дані про те, як поводиться саме сонячне вітрило і композитні стріли, які його утримують. Найімовірніше, після стабілізації положення ACS3 буде отримано простіші для розуміння фотографії. Сам апарат має чотири ширококутні камери, за допомогою яких він робить зображення.

У нижній частині знімка, зробленого однією з камер, видно частину сонячного вітрила, а вгорі — поверхню сонячної панелі, яка дає енергію апарату. Об'єкти на знімку мають трохи спотворену форму через ширококутне поле зору камери.

Перша фотографія сонячного вітрила NASA на орбіті може здатися трохи дивною і це частково пов'язано з тим, що космічний апарат повільно перекидається в космосі Фото: NASA

Те, що вдалося успішно розгорнути в космосі сонячне вітрило, є важливим кроком уперед у розвитку технології, яка може зробити революцію в космічних польотах. Сонячні вітрила використовують фотони, тобто частинки світла, які чинять тиск на них, для руху. Якщо звичайному вітрильнику на Землі допомагає переміщатися вітер, то космічний апарат переміщається за допомогою сонячного випромінювання.

Соляні вітрила можуть здійснити революцію в космічних польотах, адже за її допомогою можна буде швидше переміщатися Сонячною системою не тільки безпілотним, а й пілотованим місіям Фото: NASA

Сонячне вітрило ACS3 у розгорнутому вигляді має площу 80 квадратних метрів і така технологія може бути використана не тільки в безпілотних місіях, а й на кораблях з астронавтами на борту. Космічний корабель, який приводить у рух тиск сонячного світла зможе набрати дуже велику швидкість без необхідності нести величезну кількість палива. У такий спосіб, як вважають вчені, у майбутньому люди зможуть швидко дістатися навіть до найвіддаленіших куточків Сонячної системи. Але поки що ця технологія тільки тестується в космосі.

Як уже писав Фокус, на Місяці знайшли скляні кульки, яких там не повинно бути. Вчені кажуть, що знайдені кульки утворилися в результаті вулканічної активності 120 млн років тому. Але до цього часу надра Місяця мали остаточно охолонути.

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