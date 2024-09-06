Порятунок з МКС: чому астронавти NASA можуть повернутися на Землю без скафандрів (фото)

Якщо на Міжнародній космічній станції найближчим часом трапиться непередбачувана ситуація, то двоє астронавтів NASA зможуть повернутися додому тільки у вантажному відсіку корабля SpaceX.

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Астронавти NASA, які перебувають на борту Міжнародної космічної станції (МКС), і прибули туди на проблемному кораблі Boeing Starliner, можуть повернутися на Землю без скафандрів. Водночас повернення в цьому разі відбудеться на кораблі SpaceX Crew Dragon. Чому не можна використовувати скафандри з одного космічного корабля на іншому? Про це пише Space.

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Космічний корабель Starliner компанії Boeing має покинути МКС у п'ятницю ввечері, 6 вересня. На ньому на початку червня прибули на орбіту астронавти NASA Суніта Вільямс і Баррі Вілмор. Очікувалося, що через приблизно тиждень вони повернутися додому на борту цього ж корабля і в скафандрах компанії Boeing. Але рухова система корабля Starliner вийшла з ладу ще під час стикування з МКС. Тому NASA після кількох місяців спроб розв'язати проблему, все-таки ухвалило рішення з міркувань безпеки повернути корабель Starliner додому без екіпажу. Як уже писав Фокус, результати розслідування причин аварії на кораблі компанії Boeing сильно стривожили NASA.

Космічний корабель Starliner компанії Boeing має покинути МКС у п'ятницю ввечері, 6 вересня Фото: NASA

Протягом майже всього вересня єдиним космічним кораблем, на якому можна буде врятуватися з МКС у разі надзвичайної ситуації, залишиться лише корабель Crew Dragon компанії SpaceX. На ньому в березні прибули на космічну станцію астронавти місії Crew-8 Меттью Домінік, Майкл Барратт, Джанетт Еппс із NASA та росіянин Олександр Гребенкін.

Тому, якщо трапиться аварія на МКС, то Вільямс і Вілмор зможуть полетіти додому на кораблі Crew Dragon. Але скафандри корабля Starliner несумісні з космічним кораблем Crew Dragon. Тому в цьому разі астронавтам з корабля Starliner доведеться летіти без скафандрів. До того ж їм доведеться розміститися у вантажному відсіку корабля.

Баррі Вілмор і Суніта Вільямс на борту МКС Фото: NASA

Хоча корабель Crew Dragon повністю герметизований, для двох астронавтів Starliner на борту немає жодної загрози, але все ж деякі ризики є. Якщо станеться випадкова розгерметизація, то астронавти без скафандрів загинуть.

Зараз на МКС астронавтів доставляють космічні кораблі компанії SpaceX і російські "Союзи". Для кожного корабля створено свої власні скафандри. Те ж саме стосується і Starliner, для екіпажу якого під час першого пілотованого польоту цього корабля, компанія Boeing створила свої скафандри.

Хоча корабель Crew Dragon повністю герметизований, для двох астронавтів Starliner на борту немає жодної загрози, але все ж деякі ризики існують Фото: SpaceX

Але шанси на те, що Вільямсу і Вілмору доведеться летіти на Землю без скафандрів, зменшуються з кожним днем. Річ у тім, що астронавти місії Crew-9 мають вирушити на МКС на кораблі Crew Dragon уже 24 вересня. На борту корабля буде тільки два астронавти: американець Нік Гейг і росіянин Олександр Горбунов. Вони проведуть на орбіті приблизно пів року. Саме на цьому кораблі залишилося два вільних місця для екіпажу аварійного Starliner. Усі чотири астронавти повернуться додому вже наступного року.

На кораблі місії Crew-9 на орбіту вирушить також скафандр компанії SpaceX, який має підійти Вілмору. А Вільямс зможе використовувати резервний схожий скафандр, який є на космічній станції. Нагадуємо, що Вілмор і Вільямс проведуть у космосі загалом 8 місяців, хоча летіли на орбіту всього на 8 днів, щоб випробувати корабель Starliner.

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