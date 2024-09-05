Життя інопланетян. На інших планетах немає зміни дня і ночі: як це змінює еволюцію

Як показують дослідження, на багатьох планетах, де може існувати позаземне життя, немає звичної нам зміни дня і ночі.

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Учені вважають, що деякі потенційно населені планети завжди звернені до своєї зірки тільки одним боком. Тобто в одній півкулі завжди панує вічна ніч, а в іншій — вічний день. Як показують дослідження живих організмів на Землі, які живуть у позбавлених сонячного світла місцях, це не є проблемою для їхнього існування. Саме такі організми дають уявлення про те, який вигляд може мати інопланетне життя без циркадного ритму, вважає Марі Коен з Відкритого університету, Велика Британія, пише Phys.

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Планети без дня і ночі

Наразі вчені вважають, що тільки в нашій галактиці Чумацький Шлях, у якій існує від 100 до 400 млрд зірок, знаходяться мільярди потенційно населених планет. Річ у тім, що 70% зірок у Чумацькому Шляху є червоними карликами. Дослідження показують, що приблизно 40% таких зірок мають щонайменше одну планету, яка обертається в зоні населеності своєї зірки. Це означає, що на поверхні такої планети може бути вода в рідкому вигляді.

Варто сказати, що кам'янисті планети, схожі на Землю, які обертаються навколо червоних карликів, відрізняються від нашого світу. Оскільки такі зірки холодніші за Сонце, планети розташовані ближче до них, а отже гравітаційний вплив зірки сильніший. Це призвело до того, що більшість потенційно населених планет, як вважають вчені, завжди звернені до своєї зірки тільки однією стороною. Тобто вони такі ж як Місяць, що має зворотний бік.

У таких планет, на відміну від Землі, немає ні днів, ні ночей, ні пір року. Але життя на Землі має циркадні ритми, налаштовані на зміну дня і ночі. Циркадний ритм впливає на біохімію, температуру тіла, регенерацію клітин, поведінку і багато іншого.

За словами Коен, невідомо точно, наскільки важливими для життя є періоди бездіяльності та відновлення. Можливо, істоти, які еволюціонували без циклічного часу, можуть просто продовжувати свою діяльність без відпочинку, наприклад, сну.

У багатьох форм життя на Землі, які живуть без сонячного світла, є біоритми, синхронізовані з іншими стимулами, крім світла. У деяких із них є внутрішній циркадний годинник, налаштований на добові та сезонні цикли. Це стосується змін температури, вологості та навколишньої хімії.

Якими можуть бути інопланетяни?

Коен каже, що нещодавні дослідження показують, що у кам'янистих планет біля червоних карликів можуть бути цикли, які замінюють дні та пори року. Моделювання показують, що контраст між денним і нічним боками планети, ймовірно, створює швидкі струмені вітру й атмосферні хвилі. Якщо на планеті є вода, то на денній стороні, ймовірно, утворюються густі хмари, повні блискавок.

Взаємодія між вітрами, атмосферними хвилями та хмарами може зміщувати клімат між різними станами та спричиняти регулярні цикли зміни температури та вологості. Тривалість цих циклів варіюватиметься залежно від планети від десятків до сотень земних днів, але вони не будуть пов'язані з її періодом обертання. Поки зірка залишається нерухомою в небі цих планет, навколишнє середовище буде змінюватися.

Можливо, життя на таких планетах має біоритми, які синхронізовані з цими циклами. Можливо, еволюція знайшла більш дивне рішення. Наприклад, потенційні інопланетяни, які живуть на денному боці планети, переміщуються на її нічний бік, щоб поспати і відновитися.

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