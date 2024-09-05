Жизнь инопланетян. На других планетах нет смены дня и ночи: как это меняет эволюцию

Как показывают исследования, на многих планетах, где может существовать внеземная жизнь, нет привычной нам смены дня и ночи.

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Ученые считают, что некоторые потенциально обитаемые планеты всегда обращены к своей звезде только одной стороной. То есть в одном полушарии всегда царит вечная ночь, а в другом – вечный день. Как показывают исследования живых организмов на Земле, которые живут в лишенных солнечного света местах, это не является проблемой для их существования. Именно такие организмы дают представление о том, как может выглядеть инопланетная жизнь без циркадного ритма, считает Мари Коэн из Открытого университета, Великобритания, пишет Phys.

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Планеты без дня и ночи

Сейчас ученые считают, что только в нашей галактике Млечный Путь, в которой существует от 100 до 400 млрд звезд, находятся миллиарды потенциально обитаемых планет. Дело в том, что 70% звезд в Млечном Пути являются красными карликами. Исследования показывают, что у примерно 40% таких звезд есть как минимум одна планета, которая вращается в зоне обитаемости своей звезды. Это значит, что на поверхности такой планеты может быть вода в жидком виде.

Стоит сказать, что каменистые планеты, похожие на Землю, которые вращаются вокруг красных карликов, отличаются от нашего мира. Поскольку такие звезды холоднее Солнца, планеты находятся ближе к ним, а значит гравитационное влияние звезды сильнее. Это привело к тому, что большинство потенциально обитаемых планет, как считают ученые всегда обращены к своей звезде только одной стороной. То есть они такие же, как Луна, имеющая обратную сторону.

У таких планет, в отличие от Земли, нет ни дней, ни ночей, ни времен года. Но жизнь на Земле имеет циркадные ритмы, настроенные на смену дня и ночи. Циркадный ритм влияет на биохимию, температуру тела, регенерацию клеток, поведение и многое другое.

По словам Коэн, неизвестно точно, насколько важны для жизни периоды бездеятельности и восстановления. Возможно, существа, которые эволюционировали без циклического времени, могут просто продолжать своею деятельность без отдыха, например, сна.

У многих форм жизни на Земле, которые живут без солнечного света, есть биоритмы, синхронизированные с другими стимулами, кроме света. У некоторых из них есть внутренние циркадные часы, настроенные на суточные и сезонные циклы. Это касается, изменений температуры, влажности и окружающей химии.

Какими могут быть инопланетяне?

Коэн говорит, что недавние исследования показывают, что у каменистых планет возле красных карликов могут быть циклы, которые заменяют дни и времена года. Моделирования показывают, что контраст между дневной и ночной сторонами планеты, вероятно, создает быстрые струи ветра и атмосферные волны. Если на планете есть вода, то на дневной стороне вероятно, образуются густые облака, полные молний.

Взаимодействие между ветрами, атмосферными волнами и облаками может смещать климат между различными состояниями и вызывать регулярные циклы изменения температуры и влажности. Продолжительность этих циклов будет варьироваться в зависимости от планеты от десятков до сотен земных дней, но они не будут связаны с ее периодом вращения. Пока звезда остается неподвижной в небе этих планет, окружающая среда будет меняться.

Возможно, жизнь на таких планетах имеет биоритмы, которые синхронизированы с этими циклами. Возможно, эволюция нашла более странное решение. Например, потенциальные инопланетяне, которые живут на дневной стороне планеты перемещаются на ее ночную сторону, чтобы поспать и восстановиться.

Как уже писал Фокус, самую большую проблему квантовой физики можно решить, если изменить определение реальности. Квантовая теория меняет представление о том, как должна работать Вселенная. Физики считают, что определение основ реальности нужно изменить.

Также Фокус писал о том, что физики создали новую модель Вселенной, в которой ее началом не были Большой взрыв и последующая космическая инфляция. Ученые считают, что у Вселенной существовала другая эпоха до этих событий.