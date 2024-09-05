Вселенная возникла не так, как считается: физики нашли объяснение, почему космос плоский

Ученые считают, что можно обнаружить остатки прошлой эпохи в жизни Вселенной, которая существовала до Большого взрыва.

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Физики создали новую модель Вселенной, в которой ее началом не были Большой взрыв и последующая космическая инфляция. Ученые считают, что у Вселенной существовала другая эпоха до этих событий. Авторы исследования, опубликованного Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, считают, что их модель может решить несколько загадок Вселенной, в том числе объяснить темную материю и так называемую проблему плоскостности космоса, пишет IFLScience.

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В космологии и физике существует несколько проблем, с которыми ученые пытаются разобраться. Это, например, касается природы темной материи и темной энергии. Но есть еще одна проблема. Она заключается в том, что Вселенная выглядит как бы плоской.

Сначала нужно разобраться с тем, что означает плоская Вселенная. Плотность материи во Вселенной определяет ее геометрию. Если плотность материи превышает критическую плотность, то геометрия пространства замкнута и положительно искривлена, как поверхность сферы. Если плотность материи Вселенной меньше критической плотности, то геометрия пространства бесконечна и отрицательно искривлена, как поверхность седла. Если плотность материи Вселенной точно равна критической плотности, то геометрия Вселенной плоская, как лист бумаги, и бесконечная по протяженности, объясняют ученые.

В нынешнем возрасте Вселенной плотность материи очень близка к критической плотности, а значит наша Вселенная плоская. Это проблема для существующей космологической модели, которая предусматривает ее начало вместе с Большим взрывом. Если горячий и очень плотный Большой взрыв был выше критической плотности, то почему он создал плоскую Вселенную?

Если горячий и очень плотный Большой взрыв был выше критической плотности, то почему он создал плоскую Вселенную? Фото: space.com

Авторы нового исследования считают, что на самом деле Вселенная переживает постоянные циклы перерождения. В частности, физики считают, что Вселенная как бы "прыгнула" между фазой полного сжатия в горячую сверхплотную точку сингулярности и фазой расширяющейся Вселенной, в которой мы живем сейчас.

Физики считают, что существование другой эпохи в жизни Вселенной, которая закончилась сжатием пространства, а затем возник космос заново, решает некоторые проблемы космологии, связанные с быстрым расширением Вселенной в самом начале. Также это решает проблему плоскостности Вселенной и согласуется с измерениями первого света или реликтового излучения, говорят ученые.

Также физики считают, что в короткий период между разными фазами жизни Вселенной из очень плотной материи были созданы первичные черные дыры. Но они были очень маленькими и мели массу астероидов. Именно с помощью этих черных дыр физики объясняют существование темной материи. То есть она состоит как раз из этих первичных черных дыр, которые являются переходного периода в жизни Вселенной.

Физики предполагают, что крошечные черные дыры могли создать гравитационные волны или пульсации в ткани пространства-времени, и их можно обнаружить.

Пока эта модель Вселенной является лишь гипотетической и необходимы доказательства предоставленным выводам. Поэтому, теория Большого взрыва остается пока доминирующей в космологии.

Как уже писал Фокус, вера в прилет инопланетян на Землю выходит из-под контроля и ученые считают, что это опасно. Настоящая наука значительно уступает разнообразным развлечениям, которые подаются как факты, говорят ученые.

Также Фокус писал о том, что ученые близки к созданию "вечных" часов. Исследователи считают, что через несколько лет у человечества появятся самые точные ядерные часы.