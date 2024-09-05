Всесвіт виник не так, як вважається: фізики знайшли пояснення, чому космос плаский

Учені вважають, що можна виявити залишки минулої епохи в житті Всесвіту, яка тривала до Великого вибуху.

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Фізики створили нову модель Всесвіту, в якій його початком не були Великий вибух і подальша космічна інфляція. Вчені вважають, що у Всесвіті тривала інша епоха до цих подій. Автори дослідження, опублікованого Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, вважають, що їхня модель може вирішити кілька загадок Всесвіту, зокрема пояснити темну матерію і так звану проблему площинності космосу, пише IFLScience.

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У космології та фізиці єкілька проблем, з якими вчені намагаються розібратися. Це, наприклад, стосується природи темної матерії і темної енергії. Але є ще одна проблема. Вона полягає в тому, що Всесвіт здається нібито пласким.

Спочатку потрібно розібратися з тим, що означає плоский Всесвіт. Щільність матерії у Всесвіті визначає його геометрію. Якщо густина матерії перевищує критичну густину, то геометрія простору замкнута й позитивно викривлена, як поверхня сфери. Якщо густина матерії Всесвіту менша за критичну густину, то геометрія простору нескінченна і негативно викривлена, як поверхня сідла. Якщо щільність матерії Всесвіту точно дорівнює критичній щільності, то геометрія Всесвіту пласка, як аркуш паперу, та нескінченна за протяжністю, пояснюють учені.

У нинішньому віці Всесвіту густина матерії дуже близька до критичної густини, а отже, наш Всесвіт плаский. Це проблема для наявної космологічної моделі, яка передбачає його початок разом із Великим вибухом. Якщо гарячий і дуже щільний Великий вибух був вищим за критичну густину, то чому він створив плаский Всесвіт?

Якщо гарячий і дуже щільний Великий вибух був вищим за критичну щільність, то чому він створив плоский Всесвіт? Фото: space.com

Автори нового дослідження вважають, що насправді Всесвіт переживає постійні цикли переродження. Зокрема, фізики вважають, що Всесвіт ніби "стрибнув" між фазою повного стиснення в гарячу надщільну точку сингулярності та фазою Всесвіту, що розширюється, в якому ми живемо зараз.

Фізики вважають, що існування іншої епохи в житті Всесвіту, яка закінчилася стисненням простору, а потім виник космос наново, вирішує деякі проблеми космології, пов'язані зі швидким розширенням Всесвіту на самому початку. Також це розв'язує проблему площинності Всесвіту і узгоджується з вимірами першого світла або реліктового випромінювання, кажуть учені.

Також фізики вважають, що в короткий період між різними фазами життя Всесвіту з дуже щільної матерії були створені первинні чорні діри. Але вони були дуже маленькими і мали масу астероїдів. Саме за допомогою цих чорних дір фізики пояснюють існування темної матерії. Тобто вона складається якраз із цих первинних чорних дір, які є перехідного періоду в житті всесвіту.

Фізики припускають, що крихітні чорні діри могли створити гравітаційні хвилі або пульсації в тканині простору-часу, тож їх можна виявити.

Поки що ця модель Всесвіту є лише гіпотетичною і необхідні докази наданим висновкам. Тому, теорія Великого вибуху залишається поки що домінуючою в космології.

Як уже писав Фокус, віра в приліт інопланетян на Землю виходить з-під контролю і вчені вважають, що це небезпечно. Справжня наука значно поступається різноманітним розвагам, які подаються як факти, кажуть учені.

Також Фокус писав про те, що вчені близькі до створення "вічного" годинника. Дослідники вважають, що через кілька років у людства з'явиться найточніший ядерний годинник.