Віра в приліт інопланетян на Землю виходить з-під контролю: чому це так небезпечно

Справжня наука значно поступається різноманітним розвагам, які подаються як факти, вважають науковці.

Related video

Думка про те, що інопланетяни могли відвідувати Землю, стає дедалі популярнішою. Приблизно 20% громадян Великої Британії вірять, що нашу планету відвідували інопланетяни, і приблизно 7% вважають, що бачили НЛО. У США 34% громадян вважають, що спостереження НЛО є ймовірним доказом інопланетного життя. Приблизно 24% американців кажуть, що бачили НЛО. Це переконання трохи парадоксальне, оскільки немає жодних доказів того, що інопланетяни взагалі існують. У статті, прийнятій до публікації у виданні Proceedings of the International Astronomical Union, вчені стверджують, що віра в те, що інопланетяни відвідували Землю, більше не є чудернацькою примхою, а широко поширеною суспільною проблемою, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Віра в приліт інопланетян на нашу планету зростає до такої міри, що політики, принаймні в США, відчувають, що повинні реагувати на це. Розкриття Пентагоном інформації про НЛО, які зараз називають непізнаними аномальними явищами, привернуло багато уваги представників двох головних партій США.

Деякі жителі США вірять у те, що еліти приховують від них справжню правду про візити інопланетян. Вважається, що це пов'язано з впровадженням інопланетних технологій в наявні розробки. Кілька років тому опитування показало, що 68% американців вважають, що уряд США знає про НЛО більше, ніж говорить.

Кілька років тому опитування показало, що 68% американців вважають, що уряд США знає про НЛО більше, ніж каже Фото: Facebook The Unxplained Zone

Водночас розсекречені документи Пентагону не показали, що інопланетяни дійсно відвідували Землю. Багато спостережень НЛО можна пояснити природними або відомими штучними явищами та об'єктами. Незважаючи на це, багато жителів нашої планети продовжують вірити в те, що інопланетні візити все ж були.

Учені вважають, що така віра заохочує виникнення конспірологічних теорій, які можуть підірвати довіру до демократичних інститутів.

Занадто багато інформаційного фонового шуму про НЛО також може завадити нормальній комунікації вчених із громадськістю, зокрема якщо йдеться про пошуки мікробного позаземного життя.

У астробіологів, які займаються пошуком позаземних мікроорганізмів, набагато менше можливості донести наукову інформацію до громадськості, ніж в уфологів (ті, хто вивчає спостереження НЛО).

У деяких каналів на YouTube, де розповідається про відвідування Землі інопланетянами, що мають розважальний характер, мільйони підписників. У той час як у каналу NASA з астробіології всього 20 тисяч підписників. Справжня наука значно поступається різноманітним розвагам, які подаються як факти, вважають науковці.

Стає дедалі очевиднішим, що віра в інопланетні візити — це вже не просто кумедна спекуляція, а щось, що має реальні та руйнівні наслідки, вважають автори статті.

Як уже писав Фокус, отримано знімок міні-галактики з унікальними властивостями. Ця карликова галактика обертається, як і ще 12 їй подібних, навколо найближчої до нас великої галактики Андромеди.

Також Фокус писав про те, що вчені нещодавно завершили пошук сигналів від інопланетян у сотнях галактик. Хоча позаземного розуму виявлено не було, все ж вдалося зробити важливе відкриття.