Вера в прилет инопланетян на Землю выходит из-под контроля: почему это так опасно

Настоящая наука значительно уступает разнообразным развлечениям, которые подаются как факты, считают ученые.

Related video

Мысль о том, что инопланетяне могли посещать Землю, становится все более популярной. Примерно 20% граждан Великобритании верят, что нашу планету посещали инопланетяне, и примерно 7% считают, что видели НЛО. В США 34% граждан считают, что наблюдения НЛО являются вероятным доказательством инопланетной жизни. Примерно 24% американцев говорят, что видели НЛО. Это убеждение немного парадоксально, поскольку нет никаких доказательств того, что инопланетяне вообще существуют. В статье, принятой к публикации в издании Proceedings of the International Astronomical Union, ученые утверждают, что вера в то, что инопланетяне посещали Землю, больше не является причудой, а широко распространенной общественной проблемой, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вера в прилет инопланетян на нашу планету растет до такой степени, что политики, по крайней мере в США, чувствуют, что должны реагировать на это. Раскрытие Пентагоном информации об НЛО, которые сейчас называют неопознанными аномальными явлениями, привлекло много внимания представителей двух главных партий США.

Некоторые жители США верят в то, что элиты скрывают от них настоящую правду о визитах инопланетян. Считается, что это связано с внедрением инопланетных технологий в существующие разработки. Несколько лет назад опрос показал, что 68% американцев считают, что правительство США знает об НЛО больше, чем говорит.

Несколько лет назад опрос показал, что 68% американцев считают, что правительство США знает об НЛО больше, чем говорит Фото: Facebook The Unxplained Zone

В то же время рассекреченные документы Пентагона не показали, что инопланетяне действительно посещали Землю. Многие наблюдения НЛО можно объяснить природными или известными искусственными явлениями и объектами. Несмотря на это многие жители нашей планеты продолжают верить в то, что инопланетные визиты все же были.

Ученые считают, что подобная вера поощряет возникновение конспирологических теорий, которые могут подорвать доверие к демократическим институтам.

Слишком много информационного фонового шума об НЛО также может помешать нормальной коммуникации ученых с общественностью, в частности если речь идет о поисках микробной внеземной жизни.

У астробиологов, которые занимаются поиском внеземных микроорганизмов гораздо меньше возможности донести научную информацию общественности, чем у уфологов (те, кто изучает наблюдения НЛО).

У некоторых каналов на YouTube, где рассказывается о посещении Земли инопланетянами, имеющими развлекательный характер, миллионы подписчиков. В то время как у канала NASA по астробиологии всего 20 тысяч подписчиков. Настоящая наука значительно уступает разнообразным развлечениям, которые подаются как факты, считают ученые.

Становится все более очевидным, что вера в инопланетные визиты — это уже не просто забавная спекуляция, а нечто, что имеет реальные и разрушительные последствия, считают авторы статьи.

Как уже писал Фокус, получен снимок мини-галактики с уникальными свойствами. Эта карликовая галактика вращается, как и еще 12 ей подобных, вокруг самой близкой к нам крупной галактики Андромеды.

Также Фокус писал о том, что ученые недавно завершили поиск сигналов от инопланетян в сотнях галактик. Хотя внеземной разум обнаружен не был, все удалось сделать важное открытие.