Спасение с МКС: почему астронавты NASA могут вернуться на Землю без скафандров (фото)

Если на Международной космической станции в ближайшее время случится непредвиденная ситуация, то двое астронавтов NASA смогут вернуться домой только в грузовом отсеке корабля SpaceX.

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Астронавты NASA, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), и прибыли туда на проблемном корабле Boeing Starliner, могут вернуться на Землю без скафандров. При этом возвращение в данном случае произойдет на корабле SpaceX Crew Dragon. Почему нельзя использовать скафандры с одного космического корабля на другом? Об этом пишет Space.

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Космический корабль Starliner компании Boeing должен покинуть МКС в пятницу вечером, 6 сентября. На нем в начале июня прибыли на орбиту астронавты NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор. Ожидалось, что через примерно неделю они вернуться домой на борту этого же корабля и в скафандрах компании Boeing. Но двигательная система корабля Starliner вышла из строя еще во время стыковки с МКС. Поэтому NASA после нескольких месяцев попыток решить проблему, все-таки приняло решение из соображений безопасности вернуть корабль Starliner домой без экипажа. Как уже писал Фокус, результаты расследования причин аварии на корабле компании Boeing сильно встревожили NASA.

Космический корабль Starliner компании Boeing должен покинуть МКС в пятницу вечером, 6 сентября Фото: NASA

В течение почти всего сентября единственным космическим кораблем, на котором можно будет спастись с МКС в случае чрезвычайной ситуации, останется лишь корабль Crew Dragon компании SpaceX. На этом корабле в марте прибыли на космическую станцию астронавты миссии Crew-8 Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс из NASA и россиянин Александр Гребенкин.

Поэтому, если случится авария на МКС, то Уильямс и Уилмор смогут улететь домой на корабле Crew Dragon. Но скафандры корабля Starliner несовместимы с Crew Dragon. Поэтому, в данном случае астронавтам с корабля Starliner придется лететь без скафандров. К тому же им придется разместиться в грузовом отсеке корабля.

Барри Уилмор и Сунита Уильямс на борту МКС Фото: NASA

Хотя корабль Crew Dragon полностью герметизирован, для двух астронавтов Starliner на борту нет никакой угрозы, но все же некоторые риски существуют. Если произойдет случайная разгерметизация, то астронавты без скафандров погибнут.

Сейчас на МКС астронавтов доставляют космические корабли компании SpaceX и российские "Союзы". Для каждого корабля созданы свои собственные скафандры. То же самое касается и Starliner, для экипажа которого во время первого пилотируемого полета этого корабля, компания Boeing создала свои скафандры.

Хотя корабль Crew Dragon полностью герметизирован, для двух астронавтов Starliner на борту нет никакой угрозы, но все же некоторые риски существуют Фото: SpaceX

Но шансы на то, что Уильямс и Уилмору придется лететь на Землю без скафандров, уменьшаются с каждым днем. Дело в том, что астронавты миссии Crew-9 должны отправится на МКС на корабле Crew Dragon уже 24 сентября. На борту корабля будет только два астронавта: американец Ник Хейг и россиянин Александр Горбунов. Они проведут на орбите примерно полгода. Именно на этом корабле осталось два свободных места для экипажа аварийного Starliner. Все четыре астронавта вернутся домой уже в следующем году.

На корабле миссии Crew-9 на орбиту отправится также скафандр компании SpaceX, который должен подойти Уилмору. А Уильямс сможет использовать резервный похожий скафандр, который находится на космической станции. Напоминаем, что Уилмор и Уильямс проведут в космосе в общей сложности 8 месяцев, хотя летели на орбиту всего на 8 дней, чтобы испытать корабль Starliner.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что на потенциально обитаемых планетах нет смены дня и ночи и это может повлиять на эволюцию потенциальных инопланетян.

Также Фокус писал о том, что физики представили новую теорию, согласно которой у Вселенной была еще одна жизнь, до Большого взрыва. Это может объяснить несколько космических загадок.