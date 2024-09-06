Революция в космических полетах: первый снимок солнечного паруса NASA на орбите (фото)

После успешного развертывания солнечного паруса появилось подтверждение этого события в виде необычной фотографии.

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Еще в апреле этого года NASA отправило на орбиту космический аппарат Advanced Composite Solar Sail System (ACS3), оснащенный огромным солнечным парусом. Эта технология может произвести революцию в космических полетах, ведь с ее помощью можно будет быстрее перемещаться по Солнечной системе не только беспилотным, но и пилотируемым миссиям. Недавно NASA сообщило о том, что солнечный парус успешно развернут на орбите на высоте более 900 км над поверхностью Земли. Но не было фотографий, доказывающих этот факт. Теперь же NASA показало первый подтверждающий снимок, пишет Space.

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Первая фотография солнечного паруса NASA на орбите может показаться немного странной и это частично связано с тем, что космический аппарат медленно кувыркается в космосе. Как объясняют ученые из NASA, дело в том, что пока не было контроля ориентации аппарата после того, как был развернут солнечный парус. Поэтому такое поведение аппарата не является неожиданностью. Подробнее о странном поведении ACS3 Фокус уже писал.

Диспетчеры миссии проведут стабилизацию ориентации ACS3 после того, как будет собраны все необходимые данные о том, как ведет себя сам солнечный парус и композитные стрелы, которые его удерживают. Скорее всего после стабилизации положения ACS3 будут получены более простые для понимания фотографии. Сам аппарат имеет четыре широкоугольные камеры, с помощью которых он делает изображения.

В нижней части снимка, сделанного одной из камер, видна часть солнечного паруса, а в вверху — поверхность солнечной панели, которая дает энергию аппарату. Объекты на снимке имеют немного искаженную форму из-за широкоугольного поля зрения камеры.

Первая фотография солнечного паруса NASA на орбите может показаться немного странной и это частично связано с тем, что космический аппарат медленно кувыркается в космосе Фото: NASA

То, что удалось успешно развернуть в космосе солнечный парус, является важным шагом вперед в развитии технологии, которая может произвести революцию в космических полетах. Солнечные паруса используют фотоны, то есть частицы света, которые оказывают давление на них, для движения. Если обычному паруснику на Земле помогает перемещаться ветер, то космический аппарат перемещается с помощью солнечного излучения.

Соленчные паруса могут произвести революцию в космических полетах, ведь с ее помощью можно будет быстрее перемещаться по Солнечной системе не только беспилотным, но и пилотируемым миссиям Фото: NASA

Солнечный парус ACS3 в развернутом виде имеет площадь 80 квадратных метров и такая технология может быть использована не только в беспилотных миссиях, то и на кораблях с астронавтами на борту. Космический корабль, который приводит в движение давление солнечного света сможет набрать очень большую скорость без необходимости нести огромное количество топлива. Таким образом, как считают, ученые в будущем люди смогут быстро добраться даже к самым далеким уголкам Солнечной системы. Но пока эта технология только тестируется в космосе.

Как уже писал Фокус, на Луне нашли стеклянные шарики, которых там не должно быть. Ученые говорят, что найденные шарики образовались в результате вулканической активности 120 млн лет назад. Но к этому времени недра Луны должны были окончательно остыть.

Также Фокус писал о том, почему астронавты NASA могут вернуться на Землю с МКС без скафандров. Если на Международной космической станции в ближайшее время случится непредвиденная ситуация, то двое астронавтов NASA смогут вернуться домой только в грузовом отсеке корабля SpaceX.