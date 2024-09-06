На Луне нашли стеклянные шарики, которых там не должно быть (фото)

Ученые говорят, что найденные шарики образовались в результате вулканической активности 120 млн лет назад. Но к этому времени недра Луны должны были окончательно остыть.

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Ученые нашли в образцах лунной почвы три крошечных стеклянных шарика, которые свидетельствуют о недавней сейсмической активности на Луне, пишет ScienceAlert.

Согласно анализу образцов с Луны, которые были доставлены на Землю в рамках китайской миссии Chang'e-5, стеклянные шарики появились в ходе лунного вулканизма, который произошел всего 120 млн лет назад.

До этого ученые считали, что последняя вулканическая активность на Луне была примерно 4,4-2 млрд лет назад. После этого Луна слишком остыла для какого-либо значительного вулканизма.

"Радиоизотопное датирование трех найденных бусин вулканического стекла показывает, что вулканизм на Луне происходил 120 млн лет назад. Это говорит о том, что такие небольшие небесные тела, как Луна, могли сохранять достаточно тепла в своих недрах до самой поздней стадии", — говорит геофизик Юйян Хэ из Института геологии и геофизики Китайской академии наук.

Миссия Chang'e-5 доставила образцы с поверхности Луны в конце 2020 года, что стало первой такой миссией с 1976 года. С помощью целого ряда аналитических методов, ученые со всего мира изучили доставленные лунные частицы, чтобы разобраться в геологическом прошлом Луны.

Стеклянные шарики на Луне Фото: Wang et al., Science, 2024

Один особенно интересный образец содержал крошечные стеклянные шарики. Такие бусины образуются, когда минералы плавятся и затвердевают, превращаясь в стекло. В стеклянных частицах также могут сдержаться и другие лунные материалы, которые указывают на условия, в которых сформировались шарики.

Команда геофизиков под руководством Би-Вэнь Вана и Цянь В. Л. Чжана исследовала около 3 граммов лунной пыли. В такой маленькой чайной ложке материала была найдено около 3 тыс. стеклянных шариков.

Большинство из них появились в результате падения метеоритов на Луну. Поскольку на спутник Земли падает достаточно много космический камней, ученым пришлось потрудиться, чтобы найти следы настоящей вулканической активности.

В ходе анализа изотопов серы ученые нашли всего три стеклянных шарика, которые имели соотношения серы, не советующее составу ударного стекла. Они относились к вулканическому стеклу.

Далее радиометрическое датирование этих шариков показало, что им около 123 млн лет, плюс-минус 15 млн лет. Ученые были озадачены, так как это намного позже, чем последняя известная вулканическая активность на Луне.

Также выяснилось, что в так называемых сферулах содержится большое количество элементов KREEP – калия, редкоземельных элементов и фосфора.

Такие высокие концентрации KREEP могут появиться в результате радиогенного нагрева, иными словами, тепла от радиоактивного распада. Около половины тепла на Земле происходит от радиоактивного распада. На Луне радиогенный нагрев может появляться в очагах локализованного вулканизма.

Ученые собираются выяснить, достаточно ли материала KREEP в лунной мантии для создания таких очагов.

"Пока мы не можем понять, как Луна оставалась вулканически активной на такой поздней стадии. По мере того, как охлаждались ее недры и утолщалась литосфера, вулканическая активность должна была полностью прекратиться", — говорят ученые.

Напомним, на обратной стороне Луны обнаружена большая новая структура. Ученые считают, что нашли свидетельства древней вулканической активности на обратной стороне Луны.