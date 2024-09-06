На Місяці знайшли скляні кульки, яких там не повинно бути (фото)

Вчені кажуть, що знайдені кульки утворилися внаслідок вулканічної активності 120 млн років тому. Але до цього часу надра Місяця мали остаточно охолонути.

Related video

Учені знайшли у зразках місячного ґрунту три крихітні скляні кульки, які свідчать про нещодавню сейсмічну активність на Місяці, пише ScienceAlert.

Згідно з аналізом зразків із Місяця, які доставили на Землю в межах китайської місії Chang'e-5, скляні кульки з'явилися під час місячного вулканізму, що стався лише 120 млн років тому.

До цього вчені вважали, що остання вулканічна активність на Місяці була приблизно 4,4-2 млрд років тому. Після цього Місяць занадто охолов для будь-якого значного вулканізму.

"Радіоізотопне датування трьох знайдених намистин вулканічного скла показує, що вулканізм на Місяці відбувався 120 млн років тому. Це свідчить про те, що такі невеликі небесні тіла, як Місяць, могли зберігати достатньо тепла у своїх надрах до найпізнішої стадії", — говорить геофізик Юй ян Хе з Інституту геології та геофізики Китайської академії наук.

Місія Chang'e-5 доставила зразки з поверхні Місяця наприкінці 2020 року, що стало першою такою місією з 1976 року. За допомогою цілої низки аналітичних методів, вчені з усього світу вивчили доставлені місячні частинки, щоб розібратися в геологічному минулому Місяця.

Скляні кульки на Місяці Фото: Wang et al., Science, 2024

Один особливо цікавий зразок містив крихітні скляні кульки. Такі намистини утворюються, коли мінерали плавляться і тверднуть, перетворюючись на скло. У скляних частинках також можуть бути й інші місячні матеріали, які вказують на умови, в яких сформувалися кульки.

Команда геофізиків під керівництвом Бі Вень Вана і Цянь В. Л. Чжана досліджувала близько 3 грамів місячного пилу. У такій маленькій чайній ложці матеріалу було знайдено близько 3 тис. скляних кульок.

Більшість із них з'явилися внаслідок падіння метеоритів на Місяць. Оскільки на супутник Землі падає досить багато космічного каміння, вченим довелося попрацювати, щоб знайти сліди справжньої вулканічної активності.

Під час аналізу ізотопів сірки вчені знайшли всього три скляні кульки, які мали співвідношення сірки, що не відповідає складу ударного скла. Вони належали до вулканічного скла.

Далі радіометричне датування цих кульок показало, що їм близько 123 млн плюс-мінус 15 млн років. Вчені були спантеличені, оскільки це набагато пізніше, ніж остання відома вулканічна активність на Місяці.

Також з'ясувалося, що в так званих сферулах міститься велика кількість елементів KREEP — калію, рідкоземельних елементів і фосфору.

Такі високі концентрації KREEP можуть з'явитися внаслідок радіогенного нагріву, іншими словами, тепла від радіоактивного розпаду. Близько половини тепла на Землі походить від радіоактивного розпаду. На Місяці радіогенний нагрів може з'являтися в осередках локалізованого вулканізму.

Вчені збираються з'ясувати, чи достатньо матеріалу KREEP у місячній мантії для створення таких осередків.

"Поки ми не можемо зрозуміти, як Місяць залишався вулканічно активним на такій пізній стадії. У міру того, як охолоджувалися його надра і потовщувалася літосфера, вулканічна активність повинна була повністю припинитися", — кажуть учені.

Нагадаємо, на зворотному боці Місяця виявлено велику нову структуру. Учені вважають, що знайшли свідчення давньої вулканічної активності на зворотному боці Місяця.