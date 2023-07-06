На обратной стороне Луны обнаружена большая новая структура: она скрывается под поверхностью

Ученые считают, что нашли свидетельства древней вулканической активности на обратной стороне Луны.

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Группа планетологов представила результаты нового исследования Луны в издании Nature. Ученые обнаружили под поверхностью на обратной стороне Луны большое образование из гранита. Планетологи пришли к выводу, что эта структура появилась в результате охлаждения расплавленной лавы, которая питала вулкан или вулканы на Луне. Эти вулканы извергались примерно 3,5 млрд лет назад, то есть на самом раннем этапе истории нашего спутника, пишет Phys.

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Ученые провели исследование, на основе имеющихся данных, в рамках которого они решили измерить уровень тепла под поверхностью вулканического объекта на обратной стороне Луны, который называется аномалия Комптона-Белковича. Ученые выяснили, что тепло, выделяемое под поверхностью, исходит от концентрации радиоактивных элементов, которые могут существовать на Луне только в виде гранита. Граниты представляют собой остатки магматических пород под потухшими вулканами. А гранитное образование, которое осталось после остывания лавы называется батолит.

По словам ученых, любое большое гранитное образование, которое можно найти на Земле раньше питало большую группу вулканов. Но батолиты намного больше по размерам, чем вулканы на поверхности, которые они питали. Планетологи обнаружили батолит на Луне в том регионе, который ранее был признан вулканическим комплексом, но ученые были впечатлены его размером – его диаметр составляет примерно 50 км.

Ученые считают, что нашли свидетельства древней вулканической активности на обратной стороне Луны Фото: phys.org

Граниты очень редко встречаются на Луне и для этого есть своя причина. Дело в том, что на Земле граниты создают движение воды и движение литосферных плит, которые помогают создавать большие расплавленные образования под поверхностью нашей планеты. Но на Луне подобных процессов нет.

Ученые считают, что то, что им удалось обнаружить гранитную структуру под поверхность Луны, помогает объяснить, как образовалась кора нашего спутника в самом начале его истории. Если на Луне появилась эта гранитная структура без известных условий для ее образования, то может быть все так на Луне была вода и если она была, то может быть она имела очень высокую температуру, предполагают ученые.

Как уже писал Фокус, в ближайшие дни Луна будет принимать активное участие в своеобразном параде планет, который будет хорошо виден с Земли.

Также Фокус писал о новой технологии, которая поможет астронавтам на Луне всегда иметь доступ к солнечному свету, даже когда они будут находиться там, куда свет не попадает.