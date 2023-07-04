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Технологии и наука

Парад планет в июле 2023. Сияние да Винчи на Луне и 5 планет Солнечной системы в ряд: когда смотреть

парад планет, июль 2023, Луна
Фото: Live Science | Парад планет в июле 2023. Сияние да Винчи на Луне и 5 планет Солнечной системы в ряд: когда смотреть

Уже скоро Луна появится в небе рядом с Марсом, Сатурном, Юпитером, Венерой и Меркурием.

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Через насколько дней можно будет наблюдать в небе новый парад планет, в котором активное участие будет принимать Луна. Но на самом деле Луна будет находиться в небе близко с несколькими планетами Солнечной системы в течение всего июля. Самое главное, что эти планеты можно будет увидеть невооруженным глазом со всей территории Земли, то есть украинцы смогут увидеть это также. Когда же ждать очередные парады планет в июле 2023 года? Об этом пишет Live Science.

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На самом деле, Луна будет находиться рядом с разными планетами Солнечной системы в разные дни. Например, в ближайшее время можно будет увидеть рядом с Луной Сатурн и Юпитер, а немного позже в этом месяце – рядом с Луной будет находится Меркурий, Венера и Марс. По словам ученых, все планеты будут достаточно хорошо видны в небе невооруженным глазом, но, чтобы их лучше рассмотреть, все же, возможно, понадобится бинокль.

Также важно уточнить, что подобные астрономические явления называются соединением планет и не связаны с так называемым выравниванием планет, которое собственно и называют парадом планет. Во время соединения планет кажется, что два или больше объектов находятся очень близко друг к другу, хотя конечно же это оптическая иллюзия и Луна находится ближе к нам, чем, например, Юпитер.

парад планет, июль 2023, Луна Fullscreen
Важно уточнить, что подобные астрономические явления называются соединением планет и не связаны с так называемым выравниванием планет, которое собственно и называют парадом планет
Фото: Live Science
  • Первое соединение Луны с другой планетой в этом месяце произойдет 7 июля. Рано утром, до рассвета, Луна, которую осветит Солнце на 80% будет находиться в небе чуть ниже Сатурна.
  • Второе соединение произойдет 11 июля, когда поздно вечером в небе можно будет увидеть Луну, освещенную Солнцем на 37%, вместе с Юпитером, который будет расположен немного ниже. А 12 июля рано утром газовый гигант все еще будет виден рядом с Луной, но они поменяются местами в небе.
  • Поздно вечером в период с 19 по 21 июля Луна будет освещена Солнцем всего на 5% и будет выглядеть как полумесяц. Но рядом с ней будут находиться три каменистые планеты Солнечной системы – Венера, Меркурий и Марс. Но в этот период планеты будут выглядеть очень тусклыми, хотя Венеру и Марс все же можно различить, хотя для этого может понадобиться бинокль. Ученые рекомендую вести наблюдение за небом примерно через полчаса после захода Солнца.
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Сияние да Винчи на Луне
Фото: The Guardian
  • Особенно хорошо эти планеты рядом с Луной, которая будет уже освещена Солнцем на 10%, будут видны 20 июля. По словам ученых, именно в этот день можно будет также увидеть на темной стороне Луны так называемое сияние да Винчи, которое появляется в результате освещения нашего спутника отраженным от Земли солнечным светом.

Как уже писал Фокус, в июне произошел действительно уникальный парад планет. Сразу 2 планеты Солнечной системы находились рядом вместе с освещенной сиянием да Винчи Луной.

Что касается Луны, то как уже писал Фокус, робот Бендер осветит дорогу астронавтам на нашем спутнике и свет будет даже в кратерах, никогда не видевших его.