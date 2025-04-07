Раскрыта тайна крупнейшего айсберг Антарктиды: известны глубинные пути его воздействия на Землю

Ученые использовали роботы-планеры, чтобы исследовать воды вокруг одного из крупнейших айсбергов, прежде чем он растаял и распался на части. Это первый в истории случай, когда ученым удалось совершить нечто подобное — наука получила беспрецедентный взгляд на то, как айсберги влияют на океан.

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Об этом пишет IFLScience.

Речь об айсберге А-68а, который был отрезан от шельфового ледника Ларсен С в Антарктиде в июле 2017 года. Известно, что площадь айсберга составила около 12% от всего шельфового ледника и составила 5800 квадратных километров. Один из крупнейших айсбергов Земли медленно дрейфовал по Южному океану пока в конце концов не развалился на части. В апреле 2021 года Национальный ледовый центр США объявил о "кончине" айсберга А-68а.

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К счастью для науки, ученым удалось максимально использовать путешествие айсберга А-68а. В феврале 2021 года группа исследователей из Британской антарктической службы отправила погружаемые роботизированные планеры, Doombar–405 и HSB–439, для наблюдения за воздействием таяния гигантского ледника на экосистему.

Отметим, что наблюдение за айсбергами — непростая задача: огромные глыбы льда постоянно находятся в движении и дрейфуют непредсказуемо, что затрудняет их отслеживание и воздействие на океан. По словам ведущего автора исследования, физического океанографа и почетного научного сотрудника BAS Наташи Лукас, миссия была непростой, однако ученые использовали планеры удаленно с расстояния более 12 000 километров.

А-68а постоянно находился в движении, а потому ученые потеряли один планер, а второй несколько раз попал в ловушку гигантской глыбы льда. Однако 17 дней спустя планер вернулся к ученым с невероятным количеством данным — в результате ученые смогли количественно оценить процессы, происходящие при таянии этих гигантских айсбергов.

Робот-планер поднимают с борта судна RRS James Cook Фото: Alice Marzocchi

По словам Лукас, данные собрали данные об окружающих условиях океана, в том числе:

уровень соли;

температура;

хлорофилл, указывающий на наличие морской жизни;

количество света, отражающегося от частиц в воде.

Результаты наблюдений показали, что огромный айсберг таял снизу, нарушая слой холодной воды, также известной как "зимняя вода". Известно, что этот слой образуется, когда более теплые летние воды захватывают более холодные зимние воды внизу, и действует как крышка, удерживая глубоководные питательные вещества в запертом состоянии.

Впрочем, когда огромная глыба льда тает, она все перемешивает. Разрушение этого барьера позволяет богатым питательными веществами глубинным водам подниматься к поверхности, перенося необходимые минералы, такие как железо и кремний, из самого айсберга. Исследователи отмечают, что этот внезапный приток питательных веществ питает микроскопическую жизнь, перемешивая пищевую цепь Южного океана.

По словам Лукас, изучение таких скрытых взаимодействий имеет решающее значение, поскольку они формируют биоразнообразие океана. Ученые также считают, что эти изменения влияют на то, как тепло и углерод перемешиваются между земным океаном и атмосферой. Эти данные особенно важны, поскольку продолжающееся потепление планеты, вероятно, приведет к появлению большего количества айсбергов, подобных А68а.

Ранее Фокус писал о самом большом айсберге на Земле: ученые "сняли мерки" с гиганта массой около триллиона тонн.