Солнце нанесло удар по Юпитеру и нагрело половину планеты: почему это важно для нас (фото)

Солнце постоянно извергает солнечный ветер, поток заряженных частиц, в межпланетное пространство. Иногда этот солнечный ветер может врезаться в планеты. Когда это происходит на Земле, то возникает геомагнитная буря. Астрономы впервые обнаружили, что мощный поток солнечного ветра врезался в магнитосферу Юпитера и создал область с очень высокой температурой, которая охватывает половину планеты. Такое происходит несколько раз в месяц.

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Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, пишет Interesting Engineering.

Иногда солнечный ветер может создавать волны, которые бьют по магнитосферам планет, то области влияния магнитного поля. Юпитер имеет самую большую магнитосферу в Солнечной системе, которая протирается на 7 млн км в направлении Солнца и в направлении Сатурна, с другой стороны. Магнитное поле Юпитера в 10 раз сильнее, чем земное, но и оно, как выяснилось, страдает от ударов волн солнечного ветра.

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Ученые с помощью данных наземных телескопов, а также космического аппарата "Юнона" впервые обнаружили мощную волну солнечного ветра, которая ударила по Юпитеру и сжала его магнитосферу. Это привело к созданию области в атмосфере Юпитера, которая охватывает половину планеты, где температура повысилась до 500 градусов Цельсия вместо обычных 350 градусов Цельсия. Напоминаем, что диаметр Юпитера в 11 раз больше Земли, поэтому можно себе представить, насколько огромной является область с повышенной температурой.

Авторы исследования считают, что волны солнечного ветра два-три раза в месяц врезаются в магнитосферу Юпитера, сжимают ее и меняют температуру планеты на некоторое время. По словам ученых, исследование показывает, что гигантские планеты Солнечной системы не так устойчивы к влиянию Солнца, как предполагалось. Они такие же уязвимые, как и Земля.

Ученые считают, что сжатие магнитосферы Юпитера усилило и без того мощное тепло полярных сияний в полярных регионах планеты. Это привело к расширению верхних слоев атмосферы. Этот процесс переместил горячий газ из полярных регионов в сторону экватора.

Полярное сияние на Юпитере Фото: phys.org

Обычно температура на Юпитере постепенно снижается к экватору, но в результате удара солнечного ветра она повысилась, говорят ученые. Ранее астрономы считали, что тепло от полярных сияний Юпитера ограничивается полярными регионами планеты с помощью сильных ветров, но новое открытие ставит под сомнение эту идею. Полярные сияния на Юпитере похожи на земные, которые образуются, когда солнечные частицы взаимодействуют с магнитным полем планеты. Но полярные сияния на Юпитере более мощные и яркие.

Результаты исследования показывают, что атмосферы планет в Солнечной системе могут быть больше подвержены влиянию солнечного ветра, чем считалось ранее. Ученые считают, что солнечный ветер может сильно изменить верхнюю атмосферу гигантских планет, создавая глобальные ветры, которые распространяют тепло по всей планете.

По словам ученых, Юпитер, самая большая планета в Солнечной системе, выступает в качестве естественной лаборатории для изучения того, как Солнце влияет на планеты в целом. Наблюдая за тем, что там происходит, можно лучше предсказывать и понимать последствия солнечных бурь, которые могут нарушить работу систем GPS, связи и электросетей на Земле.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что на Юпитере необычным образом происходит изменение атмосферы в результате огромных штормов.

Также Фокус писал о том, что ученые совершили прорыв в изучении редкоземельных металлов. Новое достижение поможет улучшить понимание химии редкоземельного металла прометий. Обнаруженные свойства прометия изменят технологии.