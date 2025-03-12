Абсолютный рекордсмен: астрономы обнаружили новые спутники Сатурна, сколько их теперь (фото)

Только две планеты в Солнечной системе, Сатурн и Юпитер, имеют наибольшее количество спутников, но оказалось, что у Сатурна их намного больше, чем считалось до недавнего времени.

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В период между 2018 и 2023 годами статус планеты с наибольшим количеством спутников переходил то к Юпитеру, то к Сатурну. Последние два года газовый гигант с известными кольцами удерживал право называться планетой, которая имеет самое большое количество спутников в Солнечной системе — 146. Но новое наблюдение за космосом позволило обнаружить еще 128 новых спутников Сатурна и таким образом эта планета с огромным отрывом уходит вперед в гонке с Юпитером за право называться планетой-рекордсменом по количеству спутников. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

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В Солнечной системе самыми большими планетами являются газовые гиганты Юпитер и Сатурн, которые именно в таком порядке находятся от Солнца. Если у Меркурия и Венеры совсем нет спутников, у Земли он один, а у Марса их двое, то до недавнего времени считалось, что у Сатурна 146 спутником. При этом Юпитер окружают 95 спутников.

Планета Сатурн теперь имеет 274 спутника Фото: NASA

Теперь же астрономы сделали очень важное открытие: они обнаружили 128 ранее неизвестных спутников Сатурна. Таким образом по состоянию на март 2025 года, согласно открытию, которое признал Международный астрономический союз, вокруг известной планеты с кольцами вращается 274 спутника.

У планеты Юпитер 95 спутников Фото: space.com

По словам ученых, первые намеки на то, что у Сатурна имеется больше спутников, чем известно, появились еще в 2021 году, когда были обнаружены признаки существования 62 предполагаемых спутников. Признаки того, что вокруг Сатурна вращается еще более 60 неизвестных спутников появлюсь в 2023 году. Но все эти небольшие объекты требовали дальнейшего изучения и подтверждения, которое наконец-то было получено.

Астрономы провели тщательное наблюдение за окрестностями Сатурна и смогли подтвердить, что эта планета действительно имеет на 128 спутников больше, чем считалось ранее Фото: Live Science

Астрономы провели тщательное наблюдение за окрестностями Сатурна и смогли подтвердить, что эта планета действительно имеет на 128 спутников больше, чем считалось ранее. В то же время ученые считают, что скорее всего Юпитер не сможет побить рекорд Сатурна с 274 спутниками, ведь наблюдения показывают, что у этого газового гиганта, который является крупнейшей планетой Солнечной системы, все же остается 95 спутников и никаких новых нет.

Пять известных ранее спутников Сатурна, слева направо: Янус, Пандора, Энцелад, Рея и Мимас Фото: NASA

Все новые спутники Сатурна не похожи на нашу Луну, которая имеет сферическую форму. К тому же эти спутники намного меньше. По словам ученых, эти спутники больше похожи на картофелины размером в несколько километров. Все обнаруженные новые спутники Сатурна являются нерегулярными, как и большинство других известных спутников этой планеты.

Эти спутники не образовались вместе с Сатурном миллиарды лет назад, а были притянуты гравитацией планеты в начале истории Солнечной системы. Астрономы считают, что эти спутники образовались в результате столкновений между более крупными объектами, которые оказались на орбите вокруг Сатурна.

Титан - самый большой спутник Сатурна Фото: NASA

При этом астрономы считают, что эти столкновения произошло относительно недавно по космическим меркам, примерно 100 млн лет назад. Для сравнения Сатурн существует уже более 4,5 млрд лет.

Все нерегулярные спутники Сатурна разделены на три группы: скандинавскую, галльскую и инуитскую. Новые 128 спутников принадлежат к скандинавской группе, они вращаются в противоположном направлении от вращения Сатурна, имеют очень вытянутую эллиптическую орбиту, которая находится за пределами колец газового гиганта.

Напоминаем, что крупнейший спутник Сатурна и второй по размеру в Солнечной системе называется Титан. Он почти в 2 раза меньше Земли и это единственный спутник, имеющий плотную атмосферу. Как уже писал Фокус, ученые выяснили, почему атмосфера Титана не исчезла, хотя должна была это сделать.

Также ученые сделали важное открытие на спутнике Сатурна под названием Энцелад, где как считают астрономы, находится подземный океан и может быть внеземная жизнь, как уже писал Фокус.

Еще Фокус писал о том, что NASA отправило в космос новый телескоп. Он покажет Вселенную, которую мы еще не видели. Космический телескоп SPHEREx предназначен для того, чтобы создать самую большую и красочную карту Вселенной, а также разгадать секрет Большого взрыва.