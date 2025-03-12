Абсолютний рекордсмен: астрономи виявили нові супутники Сатурна, скільки їх тепер (фото)

Тільки дві планети в Сонячній системі, Сатурн і Юпітер, мають найбільшу кількість супутників, але виявилося, що в Сатурна їх набагато більше, ніж вважалося донедавна.

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У період між 2018 і 2023 роками статус планети з найбільшою кількістю супутників переходив то до Юпітера, то до Сатурна. Останні два роки газовий гігант з відомими кільцями утримував право називатися планетою, яка має найбільшу кількість супутників у Сонячній системі — 146. Але нове спостереження за космосом дало змогу виявити ще 128 нових супутників Сатурна, і таким чином ця планета з величезним відривом йде вперед у перегонах з Юпітером за право називатися планетою-рекордсменом за кількістю супутників. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

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У Сонячній системі найбільшими планетами є газові гіганти Юпітер і Сатурн, які саме в такому порядку розташовані від Сонця. Якщо Меркурій і Венера зовсім не мають супутників, Земля має один, а Марс — два, то донедавна вважалося, що Сатурн має 146 супутників. При цьому Юпітер оточують 95 супутників.

Планета Сатурн тепер має 274 супутники Фото: NASA

Тепер же астрономи зробили дуже важливе відкриття: вони виявили 128 раніше невідомих супутників Сатурна. Таким чином станом на березень 2025 року, згідно з відкриттям, яке визнав Міжнародний астрономічний союз, навколо відомої планети з кільцями обертається 274 супутники.

У планети Юпітер 95 супутників Фото: space.com

За словами вчених, перші натяки на те, що Сатурн має більше супутників, ніж відомо, з'явилися ще 2021 року, коли було виявлено ознаки існування 62 ймовірних супутників. Ознаки того, що навколо Сатурна обертається ще понад 60 невідомих супутників, з'явилися 2023 року. Але всі ці невеликі об'єкти вимагали подальшого вивчення і підтвердження, яке нарешті було отримано.

Астрономи провели ретельне спостереження за околицями Сатурна і змогли підтвердити, що ця планета справді має на 128 супутників більше, ніж вважалося раніше Фото: Live Science

Астрономи провели ретельне спостереження за околицями Сатурна і змогли підтвердити, що ця планета справді має на 128 супутників більше, ніж вважалося раніше. Водночас науковці вважають, що найімовірніше Юпітер не зможе побити рекорд Сатурна з 274 супутниками, адже спостереження свідчать, що цей газовий гігант, який є найбільшою планетою Сонячної системи, все ж таки має 95 супутників і жодних нових не має.

П'ять відомих раніше супутників Сатурна, зліва направо: Янус, Пандора, Енцелад, Рея і Мімас Фото: NASA

Усі нові супутники Сатурна не схожі на наш Місяць, який має сферичну форму. До того ж ці супутники набагато менші. За словами вчених, ці супутники більше схожі на картоплини розміром у кілька кілометрів. Усі виявлені нові супутники Сатурна є нерегулярними, як і більшість інших відомих супутників цієї планети.

Ці супутники не утворилися разом із Сатурном мільярди років тому, а були притягнуті гравітацією планети на початку історії Сонячної системи. Астрономи вважають, що ці супутники утворилися внаслідок зіткнень між більшими об'єктами, які опинилися на орбіті навколо Сатурна.

Титан — найбільший супутник Сатурна Фото: NASA

При цьому астрономи вважають, що ці зіткнення відбулися відносно недавно за космічними мірками, приблизно 100 млн років тому. Для порівняння Сатурн існує вже понад 4,5 млрд років.

Усі нерегулярні супутники Сатурна розділені на три групи: скандинавську, галльську та інуїтську. Нові 128 супутників належать до скандинавської групи, вони обертаються в протилежному напрямку від обертання Сатурна, мають дуже витягнуту еліптичну орбіту, що розташована за межами кілець газового гіганта.

Нагадуємо, що найбільший супутник Сатурна і другий за розміром у Сонячній системі називається Титан. Він майже в 2 рази менший за Землю і це єдиний супутник, що має щільну атмосферу. Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чому атмосфера Титана не зникла, хоча повинна була це зробити.

Також вчені зробили важливе відкриття на супутнику Сатурна під назвою Енцелад, де, як вважають астрономи, знаходиться підземний океан і може бути позаземне життя, як уже писав Фокус.

Ще Фокус писав про те, що NASA відправило в космос новий телескоп. Він покаже Всесвіт, який ми ще не бачили. Космічний телескоп SPHEREx призначений для того, щоб створити найбільшу і найяскравішу карту Всесвіту, а також розгадати секрет Великого вибуху.