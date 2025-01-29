Загадку Титана розкрито: чому супутник Сатурна не втратив свою атмосферу, хоча мав би

Титан — це єдиний супутник планети в Сонячній системі, який має товсту і щільну атмосферу. Вчені з'ясували, яким чином вона продовжує існувати.

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Єдиним світом у Сонячній системі, після Землі, який має товсту і щільну атмосферу, є Титан. Це найбільший супутник Сатурна і другий за розміром супутник планети в Сонячній системі. Атмосфера Титана складається на 95% з азоту і на 5% з метану. Метан в атмосфері Титана — це те, що спантеличує вчених. Він мав би весь зникнути протягом кількох десятків мільйонів років, а тому вся атмосфера Титана мала б замерзнути і зникнути. Але цього так і не сталося. Отже, існує процес, який підтримує атмосферу Титана в стабільному стані. Автори дослідження, опублікованого в журналі Geochimica et Cosmochimica Acta, з'ясували в чому секрет, пише Universe Today.

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Титан поступається за розміром тільки супутнику Юпітера під назвою Ганімед. Поверхня найбільшого супутника Сатурна вкрита піщаними дюнами, крижаними горами і рідкими вуглеводневими озерами, що складаються з метану та етану. Вчені вважають, що під корою Титана знаходиться величезний океан з рідкої води, що підвищує ймовірність існування там мікробного життя.

За словами авторів дослідження, хоча Титан має лише 40% розміру Землі, його атмосфера в 1,5 раза набагато щільніша, ніж на нашій планеті. Тому навіть за нижчої гравітації, ніж на Землі, прогулянка поверхнею Титана нагадуватиме плавання під водою. Незважаючи на наявність атмосфери, люди не можуть жити на Титані, адже там нічим дихати.

За словами вчених, наявність метану має вирішальне значення для існування атмосфери Титана. Метан постійно видаляється з атмосфери під впливом сонячного світла і мав би зникнути протягом кількох десятків мільйонів років, що спричинило б зникнення атмосфери Титана.

Єдиним світом у Сонячній системі, після Землі, який має товсту і щільну атмосферу, є Титан Фото: NASA

Щоб з'ясувати, за рахунок чого атмосфера супутника Сатурна продовжує існувати, вчені провели експерименти і отримали цікаві результати.

Шість років тому вчені припустили, що метан в атмосфері Титана може постійно поповнюватися за рахунок нагрівання великих обсягів органічних матеріалів у надрах супутника Сатурна. При цьому відбувається виділення азоту і метану, які просочуються на поверхню і потрапляють в атмосферу. Цю теорію розробили на основі даних із космічного апарата "Кассіні", який із 2004 до 2017 року вивчав Сатурн і його супутники.

Вчені провели експерименти, під час яких вони нагрівали органічні матеріали до температур від 250 до 500 градусів Цельсія за тиску до 10 кілобар. Це імітувало умови, виявлені під поверхнею Титана. У результаті вчені побачили утворення достатньої кількості метану, яке дозволило б поповнити атмосферу Титана до того рівня, що спостерігається зараз. Тобто теорія була підтверджена.

І все ж багато в чому атмосфера Титана є загадкою, яку зможе вирішити вертоліт NASA під назвою Dragonfly, що відправиться на Титан у 2028 році, як уже писав Фокус. Dragonfly вивчатиме не тільки атмосферу Титана, але і його поверхню, що допоможе з'ясувати, чи придатний він для життя і чи є там живі мікроорганізми.

Що стосується літальних апаратів на інших світах, то як уже писав Фокус, дані марсіанського вертольота Ingenuity дали змогу вченим визначити справжню швидкість вітру на Марсі.

Також Фокус писав про те, що на супутнику Юпітера Іо почався апокаліпсис. Навіть за мірками Іо, найбільш вулканічного світу в Сонячній системі, нещодавні події є екстремальними.