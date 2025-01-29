Вертоліт NASA виміряв швидкість вітру на Марсі: вчені здивовані (фото)

Аналіз даних, зібраних марсіанським вертольотом Ingenuity, показав, що вчені помилялися щодо швидкості вітру на Червоній планеті.

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Перший в історії літальний апарат на іншій планеті, гелікоптер Ingenuity, який почав літати на Марсі 2021 року, закінчив свою місію в січні минулого року, після невдалого приземлення. Проте вчені продовжують проводити аналіз величезного обсягу даних, які зібрав Ingenuity за 72 польоти на Марсі. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Planetary Society Journal, вертоліт Ingenuity виміряв швидкість вітру на Марсі, і вона відрізняється від тієї, що припускали моделі, пише Universe Today.

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З усіх планет у Сонячній системі Марс, мабуть, найбільше схожий на Землю, хоча й має явні відмінності. Погода на Марсі сувора й екстремальна. Середня температура на Червоній планеті становить мінус 60 градусів Цельсія, хоча на екваторі вона може підніматися до плюс 20 градусів Цельсія. Марс має тонку, у 100 разів тоншу за земну, атмосферу, що складається з вуглекислого газу, і вона дуже розріджена, що робить нелегкими польоти літальних апаратів. На Марсі, як і на Землі, дмуть вітри, які спричиняють появу пилових бур. Деякі з них можуть мати глобальний характер і приховують всю поверхню Марса від огляду.

Марс до (ліворуч) і під час (праворуч) глобальної пилової бурі Фото: NASA

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження виявило причину появи пилових бур планетарного масштабу на Червоній планеті.

Раніше вчені вважали, що модель атмосфери Марса є досить точною, поки свої вимірювання не провів вертоліт Ingenuity. Хоча він уже рік не виконує польотів на Марсі, адже його місія закінчилася внаслідок невдалого приземлення, все ж науковці скористалися зібраними ним даними про швидкість вітру на Марсі, і з'ясували, що вона не відповідає моделі.

Вертоліт Ingenuity на поверхні Марса, сфотографований марсоходом Perseverance Фото: NASA

Фокус уже писав про те, що вчені з NASA знайшли причину того, що вертоліт Ingenuity розбився на Марсі.

Якщо раніше вчені вважали, що швидкість вітру на Марсі не перевищує 15 м/с, то вони були здивовані, коли виявили, що швидкість вітру може досягати 25 м/с. Результати виявилися несподіваними, адже вони показали, що вітри на Марсі дмуть сильніше, ніж очікувалося. При цьому швидкість вітру була виміряна Ingenuity на висоті від 3 до 24 метрів над поверхнею планети.

Раніше дані про швидкість вітру на Марсі було зібрано за допомогою орбітальних апаратів і марсоходів, але виявилося, що вони не показують всієї картини.

Вчені вважають, що вертоліт Dragonfly, який буде запущений для дослідження Титана (супутник Сатурна) зможе також розповісти багато про поведінку вітру в цьому світі. Про цю місію від NASA Фокус уже писав.

Нагадуємо, що вчені з NASA зайнялися створенням нового марсіанського вертольота і показали, який вигляд він матиме, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вперше цивільний літак США перевищив швидкість звуку.