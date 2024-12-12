Перша в історії авіакатастрофа на Марсі: з'ясувалося, чому розбився вертоліт NASA (відео)

У NASA визначили причину того, чому під час 72-го польоту на Марсі розбився перший в історії літальний апарат, який опинився на іншій планеті.

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Перший в історії вертоліт на Марсі під назвою Ingenuity розбився на Червоній планеті в січні 2024 року. Це сталося майже після трьох років роботи на Марсі. Основна мета вертольота Ingenuity полягала в тому, щоб довести, що польоти в дуже тонкій атмосфері Марса можливі. Після катастрофи вертоліт не вийшов повністю з ладу, а лише пошкодив свої несучі гвинти. Як повідомили в NASA, літальний апарат все ще зможе служити як метеостанція, пише Space.

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Вертоліт Ingenuity був створений для того, щоб перевірити, чи можуть літальні апарати такого типу здійснювати польоти в атмосфері Марса, щільність якої становить лише 1% щільності земної атмосфери. Вертоліт NASA прибув на Марс на початку 2021 року разом із марсоходом Perseverance і здійснив перший політ у квітні того ж року.

Вертоліт Ingenuity був створений для того, щоб перевірити, чи можуть літальні апарати такого типу здійснювати польоти в атмосфері Марса Фото: NASA

Спочатку вчені з NASA розраховували, що Ingenuity здійснить лише 5 польотів протягом 30 днів, але зрештою він здійснив 72 польоти за майже 3 роки і подолав загальну відстань на Марсі в майже 18 км. 18 січня 2024 року марсіанський вертоліт здійснив свій останній політ і розбився, хоча він виявився не пошкодженим повністю. Постраждали тільки лопаті його несучого гвинта. У NASA закінчили розслідування інциденту і надали його результати.

Це зображення, на якому видно тінь пошкодженої лопаті вертольота Ingenuity. Ця лопать постраждала під час приземлення вертольота Фото: NASA

Як повідомили вчені з NASA, під час 70-го польоту навігаційна система Ingenuity вперше дала збій. Потім під час 71-го польоту проблеми з навігаційною системою призвели до того, що вертоліт здійснив вимушену посадку і жорстку посадку. Коли літальний апарат злетів у 72-й раз, то він піднявся лише на висоту 12 метрів, завис у повітрі на 4,5 секунди, а потім упав. Унаслідок падіння частина однієї з лопатей несучого гвинта відлетіла на 15 метрів. Решта лопатей сильно постраждали. У NASA було мало даних, щоб пояснити, що сталося.

Спочатку вчені припустили, що лопаті несучого гвинта безпосередньо вдарилися об поверхню Марса. Але розслідування показало іншу причину. У NASA вважають, що лопаті не витримали сильного навантаження, коли вигнулися під час жорсткої посадки на поверхню Марса. Тобто лопаті гвинта торкнулися кінчиками поверхні, а тому вигнулися. А сама катастрофа сталася внаслідок повторного збою в роботі навігаційної системи Ingenuity, а тому він не зміг нормально зорієнтуватися на місцевості і впав.

Вертоліт Ingenuity назавжди залишився стояти на поверхні Червоної планети, але він не помер, адже його прилади та батарея працюють. У NASA повідомили, що тепер гелікоптер тепер працює як метеостанція і щодня збирає дані про навколишнє середовище та завантажує їх у пам'ять бортового комп'ютера. За словами вчених, таким чином марсіанський вертоліт зможе працювати ще протягом 20 років.

Ці дані поки що отримують науковці на Землі, але незабаром такої можливості не буде. Річ у тім, що Ingenuity завжди пересилав дані через марсохід Perseverance, але він уже перебуває на відстані 3 км від гелікоптера і продовжує їхати далі. Тому зв'язок із вертольотом незабаром буде перервано. Зібрати дані, які отримав вертоліт Ingenuity як метеостанцію, можна буде за допомогою наступної безпілотної або ж пілотованої місії на Марс.

У NASA також повідомили, що вже працюють над літальним апаратом наступного покоління, який буде відправлено на Марс, і представили відеоролик, де показано апарат під назвою Mars Chopper.

Поки точно невідомо, коли його відправлять на Марс, але цей апарат матиме не один, а шість несучих гвинтів, буде важчим за Ingenuity і зможе нести більше наукових приладів. Передбачається, що новий гелікоптер Mars Chopper зможе щодня здійснювати польоти на Марсі, при цьому долаючи по 3 км на день.

Як уже писав Фокус, величезна чорна діра викинула струмінь плазми в космос, і вона врізалася в щось невідоме. Це побачили астрономи і мають припущення чим може бути непізнаний об'єкт.

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