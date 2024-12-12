Первая в истории авиакатастрофа на Марсе: выяснилось, почему разбился вертолет NASA (видео)

В NASA определили причину того, почему во время 72-го полета на Марсе разбился первый в истории летательный аппарат, оказавшийся на другой планете.

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Первый в истории вертолет на Марсе под названием Ingenuity разбился на Красной планете в январе 2024 года. Это произошло почти после трех лет работы на Марсе. Основная цель вертолета Ingenuity состояла в том, чтобы доказать, что полеты в очень тонкой атмосфере Марса возможны. После катастрофы вертолет не вышел полностью из строя, а лишь повредил свои несущие винты. Как сообщили в NASA, летательный аппарат все еще сможет служить в качестве метеостанции, пишет Space.

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Вертолет Ingenuity был создан для того, чтобы проверить могут ли летательные аппараты такого типа производить полеты в атмосфере Марса, плотность которой составляет всего 1% плотности земной атмосферы. Вертолет NASA прибыл на Марс в начале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance и совершил первый полет в апреле того же года.

Вертолет Ingenuity был создан для того, чтобы проверить могут ли летательные аппараты такого типа производить полеты в атмосфере Марса Фото: NASA

Изначально ученые из NASA рассчитывали, что Ingenuity совершит всего 5 полетов в течение 30 дней, но в итоге он совершил 72 полета за почти 3 года и преодолел общее расстояние на Марсе в почти 18 км. 18 января 2024 года марсианский вертолет совершил свой последний полет и разбился, хотя он оказался не поврежденным полностью. Пострадали только лопасти его несущего винта. В NASA закончили расследование инцидента и предоставили его результаты.

Это изображение, на котором видна тень поврежденной лопасти вертолета Ingenuity. Эта лопасть пострадала во время приземления вертолета Фото: NASA

Как сообщили ученые из NASA, во время 70-го полета навигационная система Ingenuity впервые дала сбой. Затем во время 71-го полета проблемы с навигационной системой привели к тому, что вертолет совершил вынужденную посадку и жесткую посадку. Когда летательный аппарат взлетел в 72-й раз, то он поднялся лишь на высоту 12 метров, завис в воздухе на 4,5 секунды, а затем упал. В результате падения часть одной из лопастей несущего винта улетела на 15 метров. Остальные лопасти сильно пострадали. У NASA было мало данных, чтобы объяснить, что произошло.

Изначально ученые предположили, что лопасти несущего винта напрямую ударились о поверхность Марса. Но расследование показало иную причину. В NASA считают, что лопасти не выдержали сильной нагрузки, когда выгнулись во время жесткой посадки на поверхность Марса. То есть лопасти винта коснулись кончиками поверхности, а потому выгнулись. А сама катастрофа произошла в результате повторного сбоя в работе навигационной системы Ingenuity, а потому он не смог нормально сориентироваться на местности и упал.

Вертолет Ingenuity навсегда остался стоять на поверхности Красной планеты, но он не умер, ведь его приборы и батарея работают. В NASA сообщили, что теперь вертолет теперь работает в качестве метеостанции и каждый день собирает данные об окружающей среде и загружает их в память бортового компьютера. По словам ученых, таким образом марсианский вертолет сможет работать еще в течение 20 лет.

Эти данные пока получают ученые на Земле, но вскоре такой возможности не будет. Дело в том, что Ingenuity всегда пересылал данные через марсоход Perseverance, но он уже находится на расстоянии 3 км от вертолета и продолжает ехать дальше. Потому связь с вертолетом вскоре будет прервана. Собрать данные, которые получил вертолет Ingenuity в качестве метеостанции, можно будет с помощью следующей беспилотной или же пилотируемой миссии на Марс.

В NASA также сообщили, что уже работают на летальный аппаратом следующего поколения, который будет отправлен на Марс, и представили видеоролик, где показан аппарат под названием Mars Chopper.

Пока точно неизвестно, когда его отправят на Марс, но этот аппарат будет иметь не один, а шесть несущих винтов, будет тяжелее Ingenuity и сможет нести больше научных приборов. Предполагается, что новый вертолет Mars Chopper сможет каждый день совершать полеты на Марсе при этом преодолевая по 3 км в день.

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