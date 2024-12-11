Жизнь на Марсе убила соль и кое-что еще: ответ все это время был под колесами марсоходов

Авторы исследования считают, что признаки жизни на Красной планете следует искать не там, где ее сейчас пытаются найти.

Related video

На Марсе некоторые из наиболее вероятных мест для поиска следов древней жизни могут также оказаться наименее вероятными для сохранения этих следов. К такому выводу пришли ученые, которые имитировали космических лучей, бьющих по поверхности Марса, на важные строительные блоки жизни. Они, как показало исследование, очень быстро разрушались под воздействием излучения из космоса. При этом процесс разрушения происходит быстрее, когда в горных породах находится соль. Но как раз в таких местах сейчас ищут признаки древней жизни на Марсе. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Разрушительные космические лучи

Ученые провели изучение гопанов и стеранов, ископаемых форм химических веществ, которые называются гопанолами и стеролами. Гопанолы являются важными частями клеточных мембран бактерий, в то время как стеролы являются частью клеточных мембран эукариот, то есть организмов, клетки которых имеют ядра. На Земле эти два липида представляют собой некоторые из самых устойчивых химических следов жизни. При правильных условиях они могут оставаться в камнях и почве в течение миллиардов лет. Живые клетки являются единственным известным источником этих химических веществ, поэтому, если их удастся обнаружить на Марсе, то это будет доказательством существования там жизни, похожей на жизнь на Земле.

На Земле большинство камней и почвы не подвергаются постоянному воздействию космических лучей благодаря существованию глобального магнитного поля и атмосферы. Но Марс потерял магнитное поле и большую часть атмосферы примерно 4 млрд лет назад.

Когда ученые бомбардировали образцы липидов гамма-лучами, чтобы имитировать воздействие космических лучей на Марсе, примерно половина липидов распадалась на неузнаваемые скопления более мелких молекул.

Липиды распадались примерно в два раза быстрее, чем другое важное химическое вещество, которое проверяли ранее в аналогичных экспериментах – аминокислоты. Это химические вещества, из которых состоят белки, которые являются в буквальном смысле строительными блоками жизни. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что липиды являются более крупными молекулами, и их форма сильно отличается от аминокислот. То есть у липидов большая площадь поверхности, которая может повергаться влиянию космических лучей.

Опасная соль на Марсе

Большинство мест, которые астробиологи считают наиболее вероятными для хранения свидетельств древней марсианской жизни, очень соленые. По мере того, как атмосфера Марса становилась тоньше, а его поверхность холоднее, пресная вода либо замерзала, либо выкипала. Соленые ручьи и озера были одними из последних оставшихся водоемов, поскольку для замерзания соленой воде нужна более низкая температура. Также соль немного усложняет кипение воды, а значит удерживает ее от испарения.

Но авторы исследования считают, что если речь идет о сохранении химических следов древней марсианской жизни, то соль приносит больше вреда, чем пользы. Что-то в структуре соли еще больше разрушает органические вещества при воздействии на нее космических лучей. Но пока ученые не нашли причину этого процесса.

В то же время ученые говорят, что несмотря на то, что признаки древней жизни до сих пор не были обнаружены на Марсе, это не значит, что ее там никогда не было. Просто либо нужно искать в других местах на поверхности, а еще лучше искать признаки жизни под ней. Ведь там жизнь могла быть защищена от опасных космических лучей.

Как уже писал Фокус, исследователи раскрыли одну из погодных особенностей на Марсе. Выяснилось, что пылевые бури на Марсе в 78% случаев начинаются после продолжительных солнечных дней.

Также Фокус писал о том, как гипотеза "Великий фильтр" объясняет, почему мы не нашли разумных инопланетян. Решение знаменитого парадокса Ферми, возможно, содержит гипотеза, которая существует уже почти 30 лет.