"Великий фильтр": как эта гипотеза объясняет, почему мы не нашли разумных инопланетян

Решение знаменитого парадокса Ферми, возможно, содержит гипотеза, которая существует уже почти 30 лет.

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Еще в 1950 году физик Энрико Ферми, задался вопросом, где все инопланетяне и с тех пор его вопрос о том, что если внеземные цивилизации существуют, то почему мы их не нашли, стал известен, как парадокс Ферми. Действительно, если жизнь возникла здесь, на Земле, а Вселенная имеет тенденцию не создавать что-то только по одному разу, то другая жизнь должна возникнуть и в других частях Вселенной. По сути весь космос должен быть наполнен развитыми внеземными цивилизациями. Гипотеза под названием "Великий фильтр" дает объяснение почему мы не нашли все эти разумные формы жизни, пишет Space.

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Даже если учесть тот факт, что у потенциальных инопланетян существуют проблемы с технологическим развитием, продолжительностью жизни, а также им могут мешать развиваться разные катастрофы, все равно это не объяснит, почему люди не обнаружили развитую разумную жизнь как минимум в нашей галактике. Млечный Путь существует уже более 13 млрд лет, а этого более чем достаточно, чтобы внеземные цивилизации заполнили нашу галактику. Люди должны наблюдать разные технологические артефакты, но их нет.

Великий фильтр

Гипотеза под названием "Великий фильтр" была предложена ученым Робином Хэнсоном в 1996 году. Суть гипотезы состоит в том, что очень немногие, если вообще какие-либо, цивилизации во Вселенной доходят до такого уровня технологического развития, чтобы начать полеты в космос. Поэтому разумные внеземные цивилизации не распространились по нашей галактике. То есть существует некий фильтр, который не позволяет достичь очень высокой стадии развития любой разумной цивилизации.

Сейчас человечество находится на пути к более обширному освоению космоса, а потому идея о том, что некий фильтр может не позволить нам это сделать, немного пугает. Проблема в том, что точно не неизвестно, когда или где возникает фильтр на самом деле.

Хансон предложил 9 отдельных этапов, которые требуются жизни для перехода из низшей лиги в высшую: правильная звездная система, репродуктивные молекулы, прокариотическая жизнь, эукариотическая жизнь, половое размножение, многоклеточная жизнь, некая неопределенная категория интеллекта, развитая цивилизация с потенциалом для колонизации и, наконец, когда все части будут на своих местах, распространение по всей галактике.

Из того, что сейчас ученые знают о Вселенной ингредиенты для жизни невероятно распространены по всему космосу, поэтому маловероятно, что фильтр там есть. Что касается появления простой жизни, то мы имеем только один пример, но мы знаем, что как только условия для жизни стали возможны на Земле, она появилась. Это говорит о том, что жизнь может быть более распространенной, чем мы думаем.

Стоит ли переживать человечеству?

Что касается появления разума, мы знаем, что наш разумный вид появился только один раз в истории жизни на Земле и что потребовались миллиарды лет для этого. Значит, что разумная жизнь может быть встречается очень редко. Поэтому, возможно, фильтром является сложность в появлении разумных существ.

Но если разумная жизнь распространена во Вселенной, тогда возникает много поводов для беспокойства. Это означает, что разумные виды могут легко возникнуть на планете, но что-то им мешает стать межзвездным, галактическим видом. Может быть дело в том, что гигантские астероиды уничтожили разумную жизнь на планетах, а может быть любой разумный вид уничтожает себя сам. Дело в том, что любой вид, который может путешествовать в космос, должен иметь возможность использовать огромное количество энергии. А эту энергию можно использовать для уничтожения цивилизации еще до того, как она сможет колонизировать другие миры.

Но возможно, колонизация галактики является более сложной, чем мы думаем, или же просто не имеет смысла и люди просто этого еще не осознали. Что касается человечества, то может быть мы являемся тем одним из немногих видов, который преодолел фильтр и выжил.

Как уже писал Фокус, через 58 лет решена задача о перемещении дивана. Десятилетиями задача, которая описывает самый большой диван, способный переместиться в угловом коридоре, не давала покоя математикам и теперь наконец-то она решена.

Также Фокус писал о самых необычных теориях, которые могут быть решением парадокса Ферми.