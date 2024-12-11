Жизненная проблема: через 58 лет решена задача о перемещении дивана, в чем суть (фото)

Десятилетиями задача, которая описывает самый большой диван, способный переместиться в угловом коридоре, не давала покоя математикам и теперь наконец-то она решена.

Related video

В математике существует много, на первый взгляд, необычных задач. Среди них выделяется задача о перемещении дивана, которая впервые появилась в 1966 году. Это математическая задача, которая является двумерным моделированием реальной житейской проблемы с перемещением дивана в квартире или доме. Задача состоит в поиске двумерной формы дивана максимальной площади, который можно переместить через коридор в виде буквы Г, каждая часть которого имеет заданную ширину в единицу измерения и сходится под прямым углом. Значение максимальной площади дивана получило название "константа дивана". Теперь математик из Южной Кореи нашел решение этой задачи и свои результаты опубликовал на сервере препринтов ArXiv, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Задача о перемещении дивана описывает самый большой диван, который может поместиться в коридоре, состоящем из двух частей, которые сходятся под прямым углом. Действительно, в реальной жизни переместить обычный диван в таком коридоре было бы чрезвычайно сложно, но эта задача предусматривает не совсем обычную форму дивана, которая позволяет это сделать.

Задачу о перемещении дивана сформулировал в 1966 году канадский математик Лео Мозер. Он предложил найти самую большую возможную площадь одной фигуры в одной плоскости, которая могла бы двигаться вокруг прямого угла коридора с заданной шириной в единицу измерения. Это достаточно сложно, ведь задача включает как вычисление максимальной площади, так и движение фигуры.

Задачу о перемещении дивана сформулировал в 1966 году канадский математик Лео Мозер. Он предложил найти самую большую возможную площадь одной фигуры в одной плоскости, которая могла бы двигаться вокруг прямого угла коридора с заданной шириной в единицу измерения Фото: Live Science

Теперь Джинеон Бэк из Университета Енсе в Южной Корее, нашел решение этой задачи. Он представил более чем 100 страниц математических доказательств в своем исследовании. Математик обнаружил, что для коридора шириной в 1 единицу максимальная площадь воображаемого дивана может составлять 2,2195 единиц. То есть это и есть та самая "константа дивана". Таким образом математик представил более точное решение задачи, которое ранее находилось в диапазоне от 2,2195 до 2,37 единиц. Это решение задачи о перемещении дивана еще не прошло экспертную оценку научного сообщества, ведь другие ученые должны подтвердить, что это оптимальное решение.

В 1992 году математик Джозеф Гервер из Ратгерского университета установил нижнюю границу для "константы дивана" на уровне 2,2195 единиц. Но многолетние были споры о том, может ли диван иметь большую площадь, привели к тому, что в 2018 году международная группа математиков предположили, что верхняя граница максимальной площади дивана составляет 2,37 единиц.

Так называемый "диван Гервера" является широким диваном, который немного напоминает латинскую букву U Фото: Wikipedia

Так называемый "диван Гервера" является широким диваном, который немного напоминает латинскую букву U, имеет изогнутое сиденье и может переместиться в коридоре в форме буквы Г таким образом, что он не застревает. Вопрос заключался в том, имел ли этот диван, сделанный из 18 отдельных кривых, соединенных вместе, действительно самую большую и оптимальную форму для перемещения по коридору с прямым углом таким образом, чтобы сделать разворот. Бэк проработал геометрию формы этого дивана и его движение и обнаружил, что решение Гервера было, по сути, правильным.

Как уже писал Фокус, ранее в этом году еще один математик обнаружил самое большое простое число из всех, которые известны на сегодняшний день.

Также Фокус писал про удивительную историю о том, как физики использовали ускоритель частиц для того, чтобы найти потерянные научные труды древнегреческого математика Архимеда.

Еще Фокус писал о том, что на Юпитере появились бури больше Земли и из-за них может исчезнуть особенность самой большой планеты в Солнечной системе.