На Юпитере появились бури больше Земли: из-за них может исчезнуть особенность планеты (фото)

На новых фотографиях газового гиганта замечены огромные грозовые бури, выбрасывающие зеленые молнии. Они могут привести к "исчезновению" одной из гигантских полос Юпитера.

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Две гигантские грозовые бури белого цвета были замечены в Южном экваториальном поясе Юпитера, одной из двух огромных красно-коричневых полос, которые опоясывают экватор планеты в разных полушариях. Ученые считают, что эти грозовые облака могут привести к изменению цвета Южного экваториального пояса и могут даже привести к его "исчезновению", пишет Live Science.

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Астрофотограф Майкл Каррер сделал новые потрясающие изображения Юпитера и на них видны две грозовые бури в виде белых пятен, которые находятся в Южном экваториальном поясе газового гиганта. Это южная красно-коричневая полоса, которая, как и Северный экваториальный пояс, опоясывают регион возле экватора Юпитера и состоит из облаков, которые перемещаются по мере вращения планеты вокруг своей оси. Ученые считают, что в эти белые грозовые облака могут привести к изменению внешнего вида Юпитера.

Точная ширина грозовых бурь пока неизвестная, но ученые предполагают, что они настолько большие, что в них могла бы запросто поместится Земля и даже осталось бы место. По словам астронома Джона Роджерса из Британской астрономической ассоциации, в последний раз такие гигантские грозовые бури наблюдали на Юпитере 8 лет назад.

Две гигантские грозовые бури белого цвета были замечены в Южном экваториальном поясе Юпитера, одной из двух огромных красно-коричневых полос, которые опоясывают экватор планеты в разных полушариях Фото: Live Science

Белые грозовые штормы недостаточно большие, чтобы существовать достаточно долго в таком же виде, как например, знаменитое Большое красное пятно на Юпитере. По словам Роджерса, эти грозовые облака распадутся на части со временем. Когда это произойдет, что их белый оттенок смешается с коричнево-красным цветом остальной части Южного экваториального пояса. Таким образом еще одна знаменитая особенность Юпитера "исчезнет", ведь она потеряет свой знакомый цвет. На фотографии видно, что этот процесс уже начинается, ведь от грозовых бурь тянется несколько тонких белых полос.

Изменение цвета Южного экваториального пояса на Юпитере астрономы уже видели в период между 1973 и 1991 годами, когда подобные грозовые штормы изменили внешний вид этой полосы. Также она изменилась, хоть и ненадолго в 2010 году. Ученые пока точно не могут сказать приведет ли появление новых грозовых бурь к изменению внешнего облика Юпитера и заставят ли "исчезнуть" одну из его экваториальных полос.

Если на Земле молнии часто имеют голубой оттенок из-за наличия в грозовых облаках водяного пара, то на Юпитере молнии чаще всего зеленые из-за наличия в облаках аммиака Фото: NASA

Грозовые бури на Юпитере создаются с помощью конвекции или перемешивания газов внутри атмосферы планеты, и они создают молнии. Если на Земле молнии часто имеют голубой оттенок из-за наличия в грозовых облаках водяного пара, то на Юпитере молнии чаще всего зеленые из-за наличия в облаках аммиака.

Юпитер находился ближайшей точке к Земле 6 декабря и тогда Земля находилась почти на прямой линии между газовым гигантом, самой большой планетой Солнечной системы, и Солнцем. Таким образом Юпитер сейчас достаточно яркий, так что его еще можно увидеть не только с помощью телескопов, но и невооруженным глазом в течение следующих нескольких недель.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новый Нептун и это лишь четвертая планета редкого вида среди известных. Один год на новой планете длится меньше, чем сутки на Земле.

Также Фокус писал о том, что на Юпитере были обнаружены необычные торнадо, которые приводят к созданию бурь в атмосфере газового гиганта размером с нашу планету.