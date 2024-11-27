На Юпитере обнаружены магнитные торнадо: создают атмосферные бури размером с Землю (фото)

Необычные вихри, вызванные магнитным полем, создают на Юпитере концентрации тумана размером с нашу планету.

В то время как одной из главных особенностей Юпитера является Большое красное пятно, астрономы обнаружили такие же большие пятна на северном и южном полюсах планеты, которые появляются и исчезают, казалось бы, случайным образом. Ученые обнаружили, что магнитные торнадо в атмосфере Юпитера приводят к образованию гигантских, поглощающих ультрафиолет антициклонов, каждый размером с Землю. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

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Антициклонические бури на Юпитере проявляются в виде темных овалов размером с Землю и видны как плотные туманы из аэрозолей в стратосфере планеты. Но видно эти овалы только в ультрафиолетовом свете, и они всегда расположены чуть ниже полярных синий на южном и северном полюсе Юпитера. Овалы поглощают больше ультрафиолетового света, чем окружающая часть атмосферы и поэтому выглядят темными на снимках космического телескопа Хаббл.

Ученые изучили ежегодные изображения телескопа, на которых видны изменения в атмосфере Юпитера, и обнаружили, что темный овал появляется в 75% случаев на южном полюсе, в то время как на северном полюсе — только на одном из восьми снимков.

Ученые выяснили, что темные овалы образуются закрученными магнитными торнадо, которые возникают при трении между линиями магнитного поля в чрезвычайно сильном магнитном поле Юпитера.

Ультрафиолетовое изображение Юпитера в ложных цветах, показывает полярные шапки из углеводородного тумана на южном и северном полюсе планеты Фото: NASA

Как и на Земле, линии магнитного поля концентрируются на полюсах, и они направляют заряженные солнечные частицы к полярным регионам, что вызывает появление полярного сияния. Но его можно увидеть только в ультрафиолетовом свете. Ученые решили, что темные овалы на полюсах Юпитера также, как и полярное синие, связаны с магнитным полем планеты.

Вокруг Юпитера, который имеет сильное магнитное поле также находится слой ионизированной плазмы, созданная вулканической активностью спутника планеты под названием Ио. Ученые считают, что трение между линиями магнитного поля в оболочке из плазмы в ближе к планете в ее ионосфере регулярно провоцирует образование магнитных вихрей, которые закручиваются глубоко в стратосфере Юпитера. Эти магнитные торнадо перемешивают аэрозоли в нижних слоях атмосферы, и создают плотного, закрученного, поглощающего ультрафиолетовый свет тумана, который и образует темный овал.

По словам ученых, темные овалы скорее всего образуются из-за динамики закрученных вихрей, а не химических реакций, вызванных высокоэнергетическими частицами из верхних слоев атмосферы Юпитера. Темные овалы, по-видимому, формируются примерно в течение месяца, а затем рассеиваются в течение пары недель.

Как уже писал Фокус, в образцах астероида Рюгу обнаружили живые организмы, но ученые совсем этому не рады. После нового исследования, возможно, придется более скептически относиться к сообщениям ученых об обнаружении потенциальной внеземной жизни.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, почему на двух самых далеких планетах Солнечной системы отсутствуют дипольные магнитные поля, как на Земле или Юпитере.