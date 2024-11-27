На Юпітері виявлено магнітні торнадо: створюють атмосферні бурі розміром із Землю (фото)

Незвичайні вихори, викликані магнітним полем, створюють на Юпітері концентрації туману розміром з нашу планету.

У той час як однією з головних особливостей Юпітера є Велика червона пляма, астрономи виявили такі ж великі плями на північному і південному полюсах планети, які з'являються і зникають, здавалося б, випадковим чином. Вчені виявили, що магнітні торнадо в атмосфері Юпітера призводять до утворення гігантських антициклонів, що поглинають ультрафіолет, кожен розміром із Землю. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

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Антициклонічні бурі на Юпітері проявляються у вигляді темних овалів розміром із Землю і помітні як щільні тумани з аерозолів у стратосфері планети. Але видно ці овали тільки в ультрафіолетовому світлі, і вони завжди розташовані трохи нижче полярних синій на південному і північному полюсі Юпітера. Овали поглинають більше ультрафіолетового світла, ніж навколишня частина атмосфери, і тому виглядають темними на знімках космічного телескопа Хаббл.

Вчені вивчили щорічні зображення телескопа, на яких видно зміни в атмосфері Юпітера, і виявили, що темний овал з'являється в 75% випадків на південному полюсі, в той час як на північному полюсі — тільки на одному з восьми знімків.

Учені з'ясували, що темні овали утворюються закрученими магнітними торнадо, які виникають під час тертя між лініями магнітного поля в надзвичайно сильному магнітному полі Юпітера.

Ультрафіолетове зображення Юпітера в хибних кольорах, показує полярні шапки з вуглеводневого туману на південному і північному полюсі планети Фото: NASA

Як і на Землі, лінії магнітного поля концентруються на полюсах, і вони спрямовують заряджені сонячні частинки до полярних регіонів, що спричиняє появу полярного сяйва. Але його можна побачити тільки в ультрафіолетовому світлі. Учені вирішили, що темні овали на полюсах Юпітера також, як і полярне синє, пов'язані з магнітним полем планети.

Навколо Юпітера, який має сильне магнітне поле, також знаходиться шар іонізованої плазми, створений вулканічною активністю супутника планети під назвою Іо. Вчені вважають, що тертя між лініями магнітного поля в оболонці з плазми в ближче до планети в її іоносфері регулярно провокує утворення магнітних вихорів, що закручуються глибоко в стратосфері Юпітера. Ці магнітні торнадо перемішують аерозолі в нижніх шарах атмосфери, і створюють щільний, закручений туман, що поглинає ультрафіолетове світло, який і утворює темний овал.

За словами вчених, темні овали, найімовірніше, утворюються через динаміку закручених вихорів, а не хімічні реакції, викликані високоенергетичними частинками з верхніх шарів атмосфери Юпітера. Темні овали, мабуть, формуються приблизно протягом місяця, а потім розсіюються протягом кількох тижнів.

Як уже писав Фокус, у зразках астероїда Рюгу виявили живі організми, але вчені зовсім цьому не раді. Після нового дослідження, можливо, доведеться більш скептично ставитися до повідомлень учених про виявлення потенційного позаземного життя.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, чому на двох найвіддаленіших планетах Сонячної системи відсутні дипольні магнітні поля, як на Землі або Юпітері.