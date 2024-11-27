У зразках астероїда Рюгу виявили живі організми: чому вчені зовсім цьому не раді

Після нового дослідження, можливо, доведеться більш скептично ставитися до повідомлень учених про виявлення потенційного позаземного життя.

Минулого року вчені заявили, що під час дослідження зразків астероїда Рюгу вони виявили органічний матеріал, необхідний для живих організмів. Тобто потенційно всередині астероїда могли зберегтися живі позаземні мікроорганізми. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Meteoritics & Planetary Science показало, що життя в зразках астероїда все ж таки присутнє, але зовсім не позаземне, пише Futurism.

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Є теорія, згідно з якою живі мікроорганізми можуть подорожувати на астероїдах космосом і, можливо, саме так вони потрапили на Землю. Тобто падіння астероїдів на нашу планету могло дати початок появі життя на Землі.

Японський космічний апарат "Хаябуса-2" 2020 року доставив на Землю зразки астероїда Рюгу, дослідження яких триває всі ці роки. Відкриття органічних речовин у зразках астероїда, що вказують на присутність життя, викликало хвилю дискусій у науковій спільноті. Адже в такому разі вищеописана теорія отримала б підтвердження. Але крапку в дискусіях поставили результати нового дослідження зразків астероїда Рюгу.

Вчені дійсно виявили докази мікробного життя, але це життя не прибуло на Землю разом зі зразками астероїда з відстані понад 150 млн км.

Астероїд Рюгу Фото: Hayabusa

Як показало дослідження, насправді у зразках містяться земні мікроорганізми, які якось подолали всі заходи контролю, спрямовані на запобігання забруднення зразків астероїда Рюгу земними речовинами та мікробами.

Водночас вчені виявили, що мікроорганізми швидко колонізували зразки. За словами вчених, це дослідження показує, що присутність мікроорганізмів у зразках, доставлених із космосу, не обов'язково є доказом позаземного життя.

Зразки астероїда Рюгу доставили в лабораторію для дослідження в герметичній камері. Вона була відкрита в стерильному приміщенні, обробленому азотом. Усі інструменти пройшли ретельну стерилізацію. І все ж земні мікроби подолали всі ці заходи захисту і забруднили зразки астероїда.

Після нового дослідження, можливо, доведеться більш скептично ставитися до повідомлень учених про виявлення потенційного позаземного життя.

Як уже писав Фокус, щось дивне сталося з російським космічним кораблем на орбіті. Астронавти нарешті змогли забрати вантаж, який доставив на МКС космічний корабель "Прогрес", після того, як процес розвантаження був затриманий через дивний запах.

Також Фокус писав про те, що вчені створили модель альтернативної версії Сонячної системи, в якій між Марсом і Юпітером утворилася планета класу супер-Земля. Вчені дійшли висновку, що якби така планета існувала в реальності, то людей на Землі швидше за все не існувало.