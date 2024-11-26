Добре, що за Марсом немає суперЗемлі: на нашу планету чекала б катастрофа, вважають учені

Учені вважають, що ще одна велика планета в Сонячній системі зробила б Землю майже непридатною для життя.

Учені з Флоридського технологічного інституту, США, створили модель альтернативної версії Сонячної системи, в якій за Марсом розташована супер-Земля. Один із найпоширеніших типів планет у Чумацькому Шляху — це планети, більші за Землю, але менші за Нептун. Супер-Землі можна виявити скрізь у нашій галактиці, але такої планети немає в Сонячній системі. За словами вчених, це насправді дуже добре, адже в іншому разі людей на Землі не було б, пише Space.

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Учені, які створили альтернативну версію Сонячної системи, хотіли з'ясувати, як планети можуть впливати на орбіти одна одної. Як виявилося, якби у внутрішній частині Сонячної системи, за орбітою Марса, перебувала велика планета, трохи більша, ніж Земля, то це призвело б до кліматичного хаосу на Землі, Венері та Марсі.

За словами вчених, технічно можливо, що в Сонячній системі понад 4,5 млрд років тому могла з'явитися супер-Земля, розташована між орбітами Марса і Юпітера. Це могло статися, якби газові гіганти, такі як Юпітер і Сатурн, мали меншу масу завдяки накопиченню меншої кількості газу і пилу з протопланетного диска, що оточував молоде Сонце.

Як показало моделювання, супер-Земля своєю гравітацією змінила б орбіти Землі, Марса та Венери. Тобто замість кругових орбіт планети отримали б більш ексцентричні, тобто довші та вужчі орбіти. При цьому орбіти цих планет ніколи не були б стабільними і постійно змінювалися.

Вчені з Флоридського технологічного інституту, США, створили модель альтернативної версії Сонячної системи, в якій за Марсом знаходиться супер-Земля Фото: Forbes

Це призвело б до того, що на всіх трьох внутрішніх планетах Сонячної системи, зокрема й на Землі, постійно виникали б періоди екстремально спекотного літа й екстремально холодної зими. При цьому нестабільні орбіти планет призвели б до частої появи льодовикових періодів. Тобто життя на Землі, навіть якби й з'явилося, то мусило б адаптуватися до екстремальних умов і не факт, що еволюція призвела б до появи людини.

Найімовірніше, життя не виникло б на Землі, якби за Марсом була планета, в 10-20 разів більша за нашу планету за масою і розміром. Це був би найгірший сценарій.

Але існування супер-Землі, приблизно у 2 рази більшої за масою і розміром, ніж наша планета, хоч і призвело б до екстремального клімату на Землі, але планета все ще була придатною для життя. Хоча невідомо, яким саме було б це життя.

Як уже писав Фокус, фізики пояснили дивний сигнал, який приходить на Землю з відстані 6200 св. років. Вчені знайшли пояснення незвичайному радіосигналу, який виходить із центру Крабовидної туманності.

Також Фокус писав про те, що, згідно з новим дослідженням, усередині планет Уран і Нептун хлюпочеться океан із води глибиною 8000 км. Це пояснює наявність однієї із загадок, спільної для двох крижаних гігантів у Сонячній системі.