Фізики пояснили дивний сигнал, який приходить на Землю з відстані 6200 св. років (відео)

Учені знайшли пояснення незвичайному радіосигналу, який виходить із центру Крабовидної туманності.

Усередині залишку наднової, який називається Крабовидна туманність, розташований пульсар PSR B0531+21 (також відомий, як пульсар Крабовидної туманності). Він посилає дивні радіоімпульси на Землю, в яких є сигнал, що спантеличує вчених уже багато років. Цей сигнал отримав назву візерунок зебри через дивне розташування смуг довжин хвиль при графічному відображенні, які нагадують смуги зебри. Жоден об'єкт у космосі не створює таке радіовипромінювання. Тепер же астрофізики розгадали таємницю цього сигналу. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише ScienceAlert.

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Пульсар у Крабовидній туманності є нейтронною зіркою, яка була створена під час вибуху наднової SN 1054 майже 1000 років тому. Наднова — це вибух масивної зірки, яка закінчила своє життя. Після вибуху наднової часто залишається її залишок, що складається з газу померлої зірки, і в даному випадку це Крабоподібна туманність. Вона розташована на відстані 6200 світлових років від нас.

Нейтронні зірки є дуже щільними сферами з діаметром приблизно 20 км, у яких міститься понад дві маси Сонця. Пульсари є типом нейронних зірок з дуже швидким обертанням. Пульсари випускають зі своїх полюсів струмені радіохвиль. Період обертання пульсара в Крабовидній туманності становить приблизно 33 мілісекунди, а отже він випускає радіохвилі з періодичністю приблизно раз на 30 секунд.

Хоча цей пульсар був виявлений ще в 60-х роках минулого століття, загадковий візерунок зебри в його радіоімпульсах виявили тільки 2007 року і відтоді він залишається загадкою для вчених.

Візерунок зебри в сигналі пульсара в Крабовидній туманності Фото: ScienceAlert

За словами авторів дослідження, пульсар PSR B0531+21 є єдиним відомим об'єктом у космосі, який створює візерунок зебри, і він з'являється тільки в одному радіоімпульсі з частотою від 5 до 30 Гц.

Крабоподібна туманність Фото: NASA

Астрофізики припустили, що візерунок зебри являє собою дифракційну смугу і створили модель на основі хвильової оптики для розрахунку щільності плазми пульсара. Таким чином було отримано пояснення дивного радіосигналу.

Вчені з'ясували, що, коли пульсар випускає радіохвилі, то взаємодія між плазмою і магнітним полем пульсара створюють дифракційну інтерференційну картину, що має вигляд зигзагоподібних смуг зебри.

Пульсари є типом нейронних зірок з дуже швидким обертанням. Пульсари випускають зі своїх полюсів струмені радіохвиль Фото: Inverse

Магнітне поле пульсара створює заряджені частинки, що становлять щільну плазму, яка змінюється з відстанню від зірки. Коли радіохвиля поширюється через плазму, вона проходить через розріджені області, але відбивається щільною плазмою. Це відбиття змінюється залежно від частоти. Низькі частоти відбиваються на великій відстані і відкидають велику тінь, тоді як високі частоти створюють менші тіні, що призводить до різного інтервалу між смугами.

Астрофізики кажуть, що візерунок зебри являє собою інтерференційну картину, створену дифракцією світла в різних густинах плазми всередині магнітного поля пульсара.

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