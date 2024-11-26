У Японії під час випробувань загорілася космічна ракета: подробиці (відео)

У Японії відбулися невдалі випробування ракети-носія Epsilon S. Менше ніж за хвилину після старту один із ступенів загорівся.

У вівторок вранці, 26 листопада, у двигуні другого ступеня ракети Epsilon S за 49 секунд після початку наземних випробувань, які проводили в Космічному центрі Танегасіма на південному сході префектури Кагосіма, стався збій. Про це пише агентство Bloomberg.

Зазначається, що пряма трансляція національного мовника Японії показала клуби диму, що піднімаються з місця події. Постраждалих не було, а причину пожежі поки не встановлено, повідомило агентство.

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Інцидент призвів до падіння акцій виробників ракет. Цінні папери IHI Corp., який спільно з Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA) розробив ракету, на початку торгів впали на 7%.

Перший запуск ракети Epsilon заплановано на березень наступного року, але невдале випробування — вже друге після аналогічного інциденту минулого року — може призвести до подальших затримок у програмі.

Триступеневу твердопаливну ракету-носій легкого класу Epsilon було розроблено 2007 року для запуску наукових космічних апаратів. Загальна довжина ракети, яка здатна вивести на орбіту до 1500 кг, становить 26 м. Вартість запуску становить приблизно $38 млн.

Як уже писав Фокус, японську ракету-носій H3 знищили незабаром після запуску через невдалий старт.

Нагадаємо, вчені з Кіотського університету разом з інженерами лісозаготівельної компанії Sumitomo Forestry створили дослідницький супутник у вигляді куба. Дерев'яний апарат LignoSat було створено з деревини магнолії.