Японія вперше відправила на Місяць посадковий модуль: у космос полетів і унікальний телескоп (відео)

Уже за кілька місяців Японія може стати п'ятою країною у світі, якій вдалося приземлити свій апарат на Місяці.

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У четвер, 7 вересня, о 2:42 за Києвом японська ракета-носій H-2A вивела в космос одразу два найважливіші для дослідження космосу корисні навантаження. Під час запуску з Космічного центру Танегасіма в космічний простір вирушили місячний посадковий модуль SLIM і новітній рентгенівський космічний телескоп XRISM. Якщо Японії вдасться успішно приземлити свій посадковий апарат на Місяці, то вона стане п'ятою країною у світі після США, Китаю, СРСР та Індії, якій це вдалося зробити, пише Space.

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Спочатку Японія планувала відправити SLIM на Місяць, а XRISM на навколоземну орбіту ще 28 серпня, але через погодні умови старт ракети довелося перенести. Фокус уже писав про підготовку до цього польоту .

У четвер, 7 вересня, о 2:42 за Києвом японська ракета-носій H-2A вивела в космос одразу два найважливіші для дослідження космосу корисні навантаження Фото: JAXA

Але в результаті нового запуску все пішло за планом, заявили в японському космічному агентстві JAXA. Приблизно за годину після старту ракети-носія H-2A і посадковий модуль SLIM, і космічний телескоп XRISM успішно досягли орбіти.

SLIM являє собою апарат висотою 2,4 метра, довжиною 2,7 м і шириною 1,7 м. На момент запуску його вага становила 700 кг, при цьому 70% цієї ваги займало паливо. Посадковий модуль буде довго летіти до Місяця, але це дасть йому змогу значно заощадити паливо, і прибуде до супутника Землі приблизно через 3-4 місяці. Ще приблизно місяць або менше, посадковий модуль кружлятиме на орбіті навколо Місяця, перед тим як спробує здійснити посадку в кратері Шиолі діаметром 300 м.

Посадковий модуль SLIM Фото: JAXA

Японські вчені хочуть не тільки вивчати Місяць за допомогою свого апарату, а й спробують довести, що подібні посадкові модулі можуть приземлятися максимально точно в тому місці, яке їм було задано програмою польоту. Згідно з планом, SLIM має здійснити посадку в межах 100 метрів від обраного посадкового майданчика. Таким чином вчені з Японії хочуть довести, що можна приземлити апарати на Місяці там, де заплановано, а не там, де найлегше приземлитися.

Усередині посадкового модуля SLIM розташовано два маленькі апарати, які будуть викинуті на поверхню Місяця після посадки. Вони спостерігатимуть за станом головного апарата, робитимуть знімки поверхні і з їхньою допомогою можна підтримувати додатковий зв'язок зі SLIM.

Японія вже могла посадити свій перший апарат на Місяці ще у квітні цього року, але перший в історії посадковий модуль, створений приватною компанією, під назвою Hakuto-R розбився під час спроби приземлитися на супутник Землі. Про катастрофу апарату японської компанії Фокус уже писав.

До речі, ще одна місячна місія Японії також завершилася невдало. Ще в листопаді минулого року в рамках місії NASA Artemis 1 разом із космічним кораблем Orion та іншими апаратами до Місяця вирушив японський маленький посадковий зонд OMOTENASHI. З ним зник зв'язок, і він розбився.

Космічний телескоп ХRISM Фото: JAXA

Що стосується космічного рентгенівського телескопа XRISM, то його створили науковці з JAXA, NASA та Європейського космічного агентства. Він вивчатиме Всесвіт у рентгенівському світлі. Науковці сподіваються за його допомогою дізнатися більше про те, як розвивалися найбільші структури у Всесвіті, як матерія розподілилася космосом, і як на еволюцію галактик впливають центральні надмасивні чорні діри. Це буде вже четвертий рентгенівський телескоп у космосі.

Як уже писав Фокус, поки що Індія залишається останньою країною на сьогоднішній день, у якої вийшло здійснити посадку свого посадкового модуля в рамках місії "Чандраян-3". Модуль і місяцехід поки що намагаються пережити ніч на Місяці, і можливо продовжать свою роботу 22 вересня, як уже писав Фокус.

Водночас індійські вчені заявили, що прилади посадкового модуля зареєстрували невідому сейсмічну активність. З чим вона пов'язана поки що не залишається загадкою, як уже писав Фокус.