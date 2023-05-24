Могила на Місяці. Орбітальний апарат NASA знайшов місце аварії приватного апарата з Японії (фото)

На знімках апарата LRO видно уламки посадкового апарата Hakuto-R.

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Орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) виявив місце аварії першого приватного посадкового апарата Hakuto-R, створеного в Японії. Він так і не зміг успішно приземлитися на Місяці наприкінці квітня цього року, пише Space.

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Посадковий апарат Hakuto-R відправили до космосу у грудні 2022 року і це був перший апарат, створений приватною компанією, який мав здійснити посадку на Місяці. Hakuto-R був створений компанією ispace із Токіо і якби він все ж таки приземлився на Місяці, то Японія доповнила б трійку країн, які посадили на Місяці свої апарати. До цього такі місії успішно виконали США, Китай та вже неіснуючий СРСР.

Космічний апарат Hakuto-R Фото: ispace

Hakuto-R разом із місяцеходом "Рашид", створеним в ОАЕ, спробував здійснити посадку на поверхню Місяця, а саме в кратері Атлас, 25 квітня. За кілька хвилин до передбачуваного приземлення зв'язок з посадковим апаратом було втрачено, і фахівці компанії ispace пізніше заявили про те, що стався збій у роботі апарату і посадка, можна сказати, відбулася, але зовсім не так, як всі очікували. За фактом Hakuto-R зазнав аварії і впав на Місяць.

Орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter виявив місце аварії першого приватного посадкового апарату Hakuto-R, створеного в Японії Фото: NASA

Тепер учені з NASA завили про те, що місце краху Hakuto-R виявив орбітальний місячний апарат LRO. Він зробив 10 знімків поверхні супутника Землі, а саме того місця, де, ймовірно, впав японський апарат. Цей регіон місячної поверхні, що потрапив у кадр, був приблизно 40 на 45 км. Після того, як знімки отримали вчені на Землі, вони почали їх ретельно вивчати, щоб знайти точне місце краху Hakuto-R.

Апарат LRO зробив 10 знімків поверхні супутника Землі, а саме того місця, де, ймовірно, впав японський апарат Фото: NASA

В результаті вчені виявили невеликі зміни на поверхні Місяця і помітили щонайменше 4 уламки японського апарату. Але в NASA заявили, що дослідження місця аварії буде продовжено. Вчені хочуть отримати ще більше чіткіших знімків, щоб розрізнити більше деталей.

В результаті вчені виявили невеликі зміни на поверхні Місяця і помітили як мінімум 4 уламки японського апарату Фото: NASA

До речі, орбітальний апарат LRO також сфотографував місця аварії попередніх посадкових апаратів, що запускали різні країни. Серед них і апарат "Берешит", створений в Ізраїлі, який розбився у 2019 році.

Компанія ispace показала один із останніх знімків, які зробив Hakuto-R до спроби приземлення на Місяць. Тут видно схід Землі Фото: ispace

Незважаючи на першу невдачу, в компанії ispace заявили про те, що вони все ж таки планують посадити наступні версії апарату Hakuto-R. На Місяці. Ці польоти заплановані на 2024 та 2025 рік.

Фокус вже писав докладно про цю японську місячну місію, а також про те, як сталася аварія з апаратом Hakuto-R.

Також Фокус писав про те, що апарат NASA CAPSTONE зробив перший знімок Місяця зблизька. Цей апарат, розміром із мікрохвильову піч, виконує дуже важливу місію в межах місячної програми NASA Artemis.

Нагадуємо, що NASA озвучило свої амбітні плани та стало відомо, коли перші астронавти полетять на Марс. У NASA вважають, що виконати поставлену мету буде дуже складно, але все ж таки американське космічне агентство намагатиметься, як уже писав Фокус.