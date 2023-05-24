Могила на Місяці. Орбітальний апарат NASA знайшов місце аварії приватного апарата з Японії (фото)
На знімках апарата LRO видно уламки посадкового апарата Hakuto-R.
Орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) виявив місце аварії першого приватного посадкового апарата Hakuto-R, створеного в Японії. Він так і не зміг успішно приземлитися на Місяці наприкінці квітня цього року, пише Space.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
Посадковий апарат Hakuto-R відправили до космосу у грудні 2022 року і це був перший апарат, створений приватною компанією, який мав здійснити посадку на Місяці. Hakuto-R був створений компанією ispace із Токіо і якби він все ж таки приземлився на Місяці, то Японія доповнила б трійку країн, які посадили на Місяці свої апарати. До цього такі місії успішно виконали США, Китай та вже неіснуючий СРСР.
Hakuto-R разом із місяцеходом "Рашид", створеним в ОАЕ, спробував здійснити посадку на поверхню Місяця, а саме в кратері Атлас, 25 квітня. За кілька хвилин до передбачуваного приземлення зв'язок з посадковим апаратом було втрачено, і фахівці компанії ispace пізніше заявили про те, що стався збій у роботі апарату і посадка, можна сказати, відбулася, але зовсім не так, як всі очікували. За фактом Hakuto-R зазнав аварії і впав на Місяць.
Тепер учені з NASA завили про те, що місце краху Hakuto-R виявив орбітальний місячний апарат LRO. Він зробив 10 знімків поверхні супутника Землі, а саме того місця, де, ймовірно, впав японський апарат. Цей регіон місячної поверхні, що потрапив у кадр, був приблизно 40 на 45 км. Після того, як знімки отримали вчені на Землі, вони почали їх ретельно вивчати, щоб знайти точне місце краху Hakuto-R.
В результаті вчені виявили невеликі зміни на поверхні Місяця і помітили щонайменше 4 уламки японського апарату. Але в NASA заявили, що дослідження місця аварії буде продовжено. Вчені хочуть отримати ще більше чіткіших знімків, щоб розрізнити більше деталей.
До речі, орбітальний апарат LRO також сфотографував місця аварії попередніх посадкових апаратів, що запускали різні країни. Серед них і апарат "Берешит", створений в Ізраїлі, який розбився у 2019 році.
Незважаючи на першу невдачу, в компанії ispace заявили про те, що вони все ж таки планують посадити наступні версії апарату Hakuto-R. На Місяці. Ці польоти заплановані на 2024 та 2025 рік.
Фокус вже писав докладно про цю японську місячну місію, а також про те, як сталася аварія з апаратом Hakuto-R.
Також Фокус писав про те, що апарат NASA CAPSTONE зробив перший знімок Місяця зблизька. Цей апарат, розміром із мікрохвильову піч, виконує дуже важливу місію в межах місячної програми NASA Artemis.
Нагадуємо, що NASA озвучило свої амбітні плани та стало відомо, коли перші астронавти полетять на Марс. У NASA вважають, що виконати поставлену мету буде дуже складно, але все ж таки американське космічне агентство намагатиметься, як уже писав Фокус.