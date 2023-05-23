Програма Artemis. Маленький апарат NASA зробив перший знімок Місяця з близької відстані (фото)

Апарат CAPSTONE, розміром з мікрохвильову піч, виконує дуже важливу місію в межах місячної програми NASA Artemis.

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Маленький космічний апарат, вагою всього 25 кг і який за розмірами нагадує звичайну мікрохвильову піч, продовжує своє 6-місячне обертання навколо Місяця. Нещодавно він надіслав на Землю свій перший знімок поверхні нашого супутника, пише Space.

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Космічний апарат CAPSTONE був створений компанією Advanced Space на замовлення NASA і, як вже писав Фокус, після кількох місяців подорожі в космосі вийшов на орбіту навколо Місяця в середині листопада минулого року. Його головне завдання полягає в тому, що він повинен перевірити стабільність незвичайної орбіти, по якій обертатиметься майбутня місячна космічна станція Gateway. Цей аванпост на навколомісячній орбіті мають побудувати наприкінці цього десятиліття, і він буде перевалочним пунктом для астронавтів, які летять на Місяць. Будівництво станції відбуватиметься у межах вже відомої місячної програми NASA Artemis.

Маленький космічний апарат, вагою всього 25 кг і за розмірами нагадує звичайну мікрохвильову піч, продовжує своє 6-місячне обертання навколо Місяця Фото: NASA

Як уже писав Фокус, на другому етапі цієї програми під назвою Artemis 2, навколо Місяця на космічному кораблі здійснять обліт чотири астронавти вже наступного року. А вже в 2025 відбудеться перша за 5 десятиліть посадка астронавтів на поверхню супутника Землі в межах третього етапу місячної програми під назвою Artemis 3.

Але в апарата CAPSTONE справді дуже важлива місія, адже орбіта, на якій літатиме Gateway, має дуже витягнуту, еліптичну форму і знаходиться в точці точного балансу між гравітацією Землі та гравітацією Місяця. Для польоту на такій орбіті космічної станції потрібно трохи енергії, тому такі станції можуть існувати дуже довго.

Коли CAPSTONE літає навколо Місяця, то він наближається на 17 700 км до одного полюса Місяця, а потім на відстань 70 тисяч км до іншого полюса кожні сім днів. Під час близького прольоту повз північний полюс Місяця апарат зробив уперше фотографію поверхні супутника Землі.

Під час близького прольоту повз північний полюс Місяця апарат зробив уперше фото поверхні супутника Землі Фото: NASA

Потім вчені з NASA перевірили працездатність нової навігаційної системи, що схожа на знайому технологію GPS, але вона називається CAPS. Під час експерименту CAPSTONE відправив сигнал орбітальному апарату Lunar Reconnaissance Orbiter, який уже 14 років обертається навколо Місяця, отримав зворотний сигнал, і так виміряв відстань та відносну швидкість переміщення сигналу між двома апаратами.

Успішне випробування показало, що за допомогою навігаційної системи CAPS можна визначати розташування космічних апаратів, що буде використано в процесі майбутніх місій на Місяць. За фактом, у NASA заявили, що основну місію апарату CAPSTONE завершено, але її продовжили ще на рік, щоб можна було отримати нові дані про Місяць і його околиці.

Нагадуємо, що до того, як вийти на орбіту навколо Місяця CAPSTONE зіткнувся з серйозною проблемою, коли вчені з NASA на якийсь час втратили контроль над апаратом. Але потім все вдалося вирішити.