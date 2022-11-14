Мікрохвильова піч на Місяці. Крихітний і дуже важливий супутник NASA досяг супутника Землі

Космічний апарат вийшов на ту ж орбіту, якою незабаром обертатиметься навколо Місяця орбітальна станція Gateway.

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Вихід крихітного супутника CAPSTONE на навколомісячну орбіту можна назвати історичною подією. Адже раніше ще жоден такий апарат не літав навколо супутника Землі. Його головне завдання полягає в тому, щоб провести тест орбіти, за якою кружлятиме навколо Місяця нова космічна станція, пише Space.

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Пізно ввечері, 13 листопада, крихітний супутник CAPSTONE, який важить всього 25 кг і за розмірами нагадує звичайну мікрохвильову піч, досяг Місяця після більш ніж 4 місяців тернистого шляху в космосі. Зараз супутник вийшов майже на потрібну дуже витягнуту еліптичну орбіту навколо Місяця, де вже наприкінці цього десятиліття літатиме нова орбітальна станція під назвою Gateway. Перші сегменти цієї станції вирушать у космос вже у 2024 році, але до цього потрібно перевірити стабільність її майбутньої орбіти і для цього потрібний космічний апарат CAPSTONE.

[ + – ] Пізно ввечері, 13 листопада, крихітний супутник CAPSTONE, який важить всього 25 кг і за розмірами нагадує звичайну мікрохвильову піч, досяг Місяця після більш ніж 4 місяців тернистого шляху в космосі Фото: NASA

Варто зауважити, що протягом наступних 6 місяців цей апарат літатиме по орбіті, на якій не літав ще жоден земний космічний апарат. Також під час польоту NASA проведе за допомогою супутника перевірку працездатності навігаційних приладів та приладів зв'язку. Ці тести проведуть із залученням орбітального місячного апарату Lunar Reconnaissance Orbiter, який уже 13 років вивчає Місяць.

Щоб вийти на точно визначену еліптичну орбіту навколо Місяця, CAPSTONE виконає найближчими днями ще два маневри для корегування.

[ + – ] Щоб вийти на точно визначену еліптичну орбіту навколо Місяця, CAPSTONE виконає найближчими днями ще два маневри для коригування Фото: NASA

Можна з упевненістю сказати, що більш ніж чотиримісячний політ цього крихітного космічного апарату до Місяця був тернистим. Апарат відправився в космос ще наприкінці червня цього року, але незабаром у нього виникли перші проблеми, які вдалося вирішити, як уже писав Фокус. Через 2 місяці у CAPSTONE виникли нові проблеми, які також інженери NASA успішно вирішили, як писав Фокус.

NASA зараз активно готується до запуску важкої ракети-носія SLS, яка відправить до Місяця космічний корабель Orion у безпілотну подорож навколо Місяця в межах місії Artemis 1. Як уже писав Фокус, запуск запланований на 16 листопада, якщо все піде за планом. Але цю ракету, яка вже кілька місяців не може ніяк полетіти до космосу, треба відправити туди не пізніше за середину грудня. Річ у тому, що ракета теж має свій термін придатності, який якраз минає через місяць.

Ракета-носій SLS як корисний вантаж має вивести на орбіту Місяця ще 10 таких же маленьких супутників, як і CAPSTONE. Їхнє завдання полягає у дослідженні Місяця з космосу, а один космічний апарат навіть відправить на її поверхню крихітний посадковий модуль.

[ + – ] Ракета-носій SLS як корисний вантаж має вивести на орбіту Місяця ще 10 таких же маленьких супутників, як і CAPSTONE. Їхнє завдання полягає в дослідженні Місяця з космосу, а один космічний апарат навіть відправить на її поверхню крихітний посадковий модуль Фото: NASA

Хоча апарат CAPSTONE є першим із собі подібних, який дістався Місяця, все ж таки були ще два такі ж апарати, які покинули межі навколоземної орбіти. Ще у 2018 році навколо Марса кружляли два крихітні супутники, які надали дані про успішну посадку апарату InSight на поверхню Червоної планети і навіть встигли зробити кілька знімків Марса.

До речі, цей посадковий апарат уже вмирає на Марсі і незабаром закінчить свою роботу. Як уже писав Фокус, нещодавно він надіслав на Землю свій останній знімок.