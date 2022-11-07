Фотографія на згадку. Вмираючий апарат Insight зробив свій останній знімок на Марсі (фото)

Посадковий апарат все ще надсилає наукові дані з Марса на Землю, але вже почався зворотний відлік до його неминучої смерті.

Related video

Космічний апарат Insight закінчує свою тривалу чотирирічну роботу на Марсі. Найстрашніший ворог цього апарату — це марсіанський пил, якого накопичилося занадто багато на сонячних панелях, щоб він міг нормально генерувати електроенергію. У NASA вважають, що смерть апарату настане вже зовсім скоро і опублікувало найімовірніше останній знімок Insight, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Посадковий апарат Insight надіслав на Землю своє зображення посеред марсіанської пустелі, де він провів останні 4 земні роки (це 2 марсіанські роки). За словами Пола Бірна з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, США, найімовірніше, для апарату наступають останні робочі дні на Марсі.

"Цей апарат весь цей час, починаючи з 2018 року, проводив наукові дослідження надр Марса та його сейсмічної активності на долині Елізій, яка розташована в екваторіальній частині Червоної планети. Це величезна безплідна, нежива пустеля. Там дуже, тихо, порожньо і самотнього. Найімовірніше для Insight це остання фотографія", — каже Бірн.

[ + – ] Посадковий апарат Insight надіслав на Землю своє зображення посеред марсіанської пустелі, де він провів останні 4 земні роки (це 2 марсіанські роки) Фото: NASA

Ще в лютому 2022 року в NASA заявили про те, що цей апарат не зможе працювати надто довго і його місія завершиться до кінця року, як уже писав Фокус. Занадто часті пилові бурі покривали весь цей час поверхню апарату, що заважало його сонячним панелям збирати достатню кількість світла для генерації енергії.

У червні цього року NASA заявило про те, що Insight зможе пропрацювати на Марсі всього кілька місяців, але за цей час вчені планували використовувати його максимум для отримання цінних наукових даних, як уже писав Фокус.

[ + – ] Так виглядав апарат Insight у грудні 2018 року Фото: NASA

Але чергова сильна пилова буря, як уже писав Фокус, призвела до того, що апарат став отримувати дедалі менше енергії. А нещодавно вчені заявили про те, що Insight зможе надсилати на Землю наукові дані ще кілька тижнів, як уже писав Фокус.

[ + – ] Так виглядав апарат Insight у квітні 2022 року Фото: NASA

Насправді те, що апарат на Марсі міг пропрацювати 4 земні роки, є справжнім дивом, як кажуть вчені. Адже спочатку його місія була розрахована лише на 1 земний рік.

В офіційному акаунті InSight у Twitter вчені з NASA написали від імені цього апарату своєрідне прощальне письмо.

"Настає день, коли я замовчу, закінчивши свої майже чотири земні роки вивчення Червоної планети. Поки моя команда намагається отримати максимальну користь з усіх даних, які я зібрав останнім часом", — сказано в повідомленні.

[ + – ] На сонячних панелях апарату Insight накопичилося занадто багато пилу, щоб він міг нормально генерувати енергію Фото: NASA

За словами Ліз Барретт із Лабораторії реактивного руху NASA, зараз найважливіше встигнути зберегти всі отримані апаратом дані та відправити їх на Землю. І потрібно зробити до того, як будь-якої миті апарат може перестати працювати.