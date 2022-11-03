Кінець мисливцю за марсотрусами. Апарату NASA на Марсі залишилося лише кілька тижнів

Наразі вчені мають намір "вичавити" все по максимуму з космічного апарату InSight, який "задихається" від марсіанського пилу.

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У NASA заявили про те, що посадковому апарату InSight, який вивчає надра Марса та його сейсмічну активність, залишилося працювати лише кілька тижнів. Його сонячні панелі вкриті таким шаром марсіанського пилу, що вироблення електроенергії для зарядки його батарей стає неможливим, пише Space.

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Посадковий апарат InSight, який працює на Марсі з 2018 року, найближчим часом завершить свою місію. Цей апарат, якого ще називають мисливцем за марсотрусами, все ж таки не зміг пережити чергову величезну пилову бурю на Марсі.

[ + – ] Посадковий апарат InSight, який працює на Марсі з 2018 року, найближчим часом завершить свою місію. Цей апарат, якого ще називають мисливцем за марсотрусами, все ж таки не зміг пережити чергову величезну пилову бурю на Марсі Фото: NASA

Хоча буквально кілька днів тому, як уже писав Фокус, з'явилося повідомлення про те, що величезна пилова буря вщухла і для апарату InSight є шанс пропрацювати на поверхні Червоної планети ще кілька місяців.

Але нові дані NASA показують, що виробництво електроенергії знижується швидкими темпами і це пов'язано з тим, що сонячні панелі космічного апарату покриті густим шаром пилу. Учені прогнозують, що місія триватиме лише кілька тижнів. За цей час у NASA хочуть зібрати якнайбільше наукових даних.

За словами Брюса Бенердта з Лабораторії реактивного руху NASA, апарат проводитиме дослідження стільки часу, скільки зможе.

[ + – ] За словами Брюса Бенердта з Лабораторії реактивного руху NASA, апарат проводитиме дослідження стільки часу, скільки зможе Фото: NASA

"Зараз ми знаходимося повністю у владі Марса. Погода на Марсі — це не дощ і сніг, це — пил і вітер. Занадто багато пилу накопичилося на сонячних панелях. Апарат уже не може використовувати свої прилади на повну потужність, але шанс на отримання нових даних за найближчі кілька тижнів все ж таки існує", — каже Бенердт.

Насправді, посадковий апарат InSight пережив свій запланований термін служби на 2 земні роки. Але марсіанський пил постійно накопичувався на його панелях. А цього літа цього пилу зібралося так багато, що вченим довелося відключити всі прилади апарату, щоб він міг активно використовувати свій сейсмометр і далі, і фіксувати нову сейсмічну активність на Марсі.

Але нова потужна пилова буря призвела до ще більшого скупчення пилу, а це означає, що важливій марсіанській місії скоро настане кінець.

Починаючи з листопада 2018 року, InSight допоміг ученим отримати дуже важливі дані про внутрішню структуру Марса. Серед його досягнень можна назвати також те, що йому вдалося зафіксувати на планеті понад 1 300 марсотрусів.

[ + – ] На жаль, врятувати апарат InSight неможливо. Хоча іноді пориви вітру допомагали йому позбавлятися пилу, вчені вважають, що найближчим часом не буде настільки сильного вітру, щоб здути такий шар пилу Фото: NASA

На жаль, врятувати апарат InSight неможливо. Хоча іноді пориви вітру допомагали йому позбавлятися пилу, вчені вважають, що найближчим часом не буде настільки сильного вітру, щоб здути такий шар пилу.

Місія не буде завершена доти, доки InSight надсилатиме дані орбітальному апарату Mars Reconnaissance Orbiter, який потім надсилає цю інформацію на Землю. Але й після цього вчені все ще прослуховуватимуть сигнали з Марса, сподіваючись на те, що посадковий апарат "оживе".

Фокус уже писав про те, що за допомогою космічного апарату Mars Express учені розпочали детальне вивчення супутника Марса — Фобоса. Вони хочуть зрозуміти, як з'явився і цей супутник, і його напарник на марсіанській орбіті — Деймос. Наразі вчені вже змогли помітити щось особливе у надрах Фобосу.