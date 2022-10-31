Сильна буря на Марсі вщухла: тепер космічний апарат NASA зможе вижити

На Марсі змінюється пора року, тому загрози для місій на планеті практично зникли.

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Ще місяць тому орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter зафіксував появу на Марсі надзвичайно сильної пилової бурі. Такі явища на Червоній планеті є дуже небезпечними для всіх апаратів, які там працюють. Наприклад, 4 роки тому така пилова буря призвела до того, що марсохід Opportunity припинив свою роботу назавжди. Нині NASA турбує працездатність апарату InSight. Кілька тижнів тому пилу в атмосфері Марса стало настільки багато, що цей апарат не мав можливості отримувати достатньо сонячної енергії для роботи. Вчені вирішили, що це кінець цієї місії. Але пилова буря вщухла через зміну сезонів на Марсі, і є шанс, що InSight ще зможе надіслати нові дані про сейсмічну активність планети, пише Space.

За словами Клер Ньюман із компанії Aeolis Research, яка займається спостереженнями за погодою на Марсі, апарат InSight переживе цю пилову бурю, яка вже вщухає. Хоча термін його служби вже в будь-якому разі закінчується.

[ + – ] Апарат InSight надіслав знімок покритих пилом сонячних панелей Фото: NASA

Досі вчені все ще намагаються повністю зрозуміти, як з'являються пилові бурі на Марсі. Вже відомо, що невеликі бурі, місцевого масштабу, виникають на планеті цілий рік. Але величезні бурі, що огортають значні простори, частіше з'являються наприкінці літа в південній півкулі. Саме така буря загрожувала апарату InSight.

Всі пилові бурі на Марсі з'являються за принципом сезонності, тому що причина їхньої появи пов'язана з дисбалансом тепла, який піднімає пил із поверхні в розріджену атмосферу.

"Пил піднімається, нагрівається і з'являються сильніші вітри, які піднімають ще більше пилу з поверхні. Це замкнене коло", — говорить Ньюман.

За словами вчених, на Марсі також існують планетарні пилові бурі, коли вітер дме по всій планеті зі сходу на захід. Такі бурі з'являються кожні кілька років.

[ + – ] Мапа масштабної пилової бурі на Марсі, яка створена за допомогою знімків з орбіти. На ній показані місця розміщення не тільки апарату InSight, але також і марсоходів Perseverance та Сuriosity Фото: NASA

"На Землі немає таких планетарних пилових бур. Однією з причин цього є наявність води та опадів і це витягує пил з атмосфери, тоді як на Марсі немає нічого такого", — каже Ньюман.

За словами Ньюман, малоймовірно, хоча така можливість і цілком ймовірна, що на Марсі цього року з'явиться ще одна така ж сильна пилова буря.

За словами вчених, буря, яка вже практично вщухла на Марсі, є другою за своєю силою та масштабами цього року.

Що стосується апарату InSight, то він особливо вразливий для пилових бур через те, що він сильно залежить від своїх сонячних панелей. Якщо вони покриваються пилом, то енергія перестає надходити.

Фокус вже писав про масштабну пилову бурю на Марсі, яка могла передчасно закінчити роботу апарату InSight.

Також Фокус писав про те, що в NASA спрогнозували закінчення роботи апарату InSight раніше за визначений термін.

Нагадуємо, що нове дослідження вчених припускає, що Марс може бути не зовсім мертвою планетою. Принаймні у геологічному аспекті питання. Дослідники вважають, що під поверхнею відбувається активність, яка мала припинитися мільярди років тому.