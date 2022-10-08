Пилова буря розміром із континент загрожує місії InSight на Марсі (фото)

Останні місяці в NASA визнавали, що кінець місії InSight на Марсі вже близький. Через погану погоду сонячні панелі виробляють менше енергії, ніж потрібно для функціонування основних пристроїв модуля.

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На Марсі розпочалася масштабна пилова буря, яка загрожує місії НАСА InSight. Через пил вироблення електроенергії суттєво ускладнюється. Про це повідомляє Space.

В останні місяці вчені визнавали, що кінець місії InSight на Марсі вже близький. Сонячні панелі постійно потопають під товстим шаром пилу. Пильна буря розміром із континент затьмарює марсіанське небо, ще більше впливаючи на вироблення електроенергії.

"Якщо ми зможемо пережити це, ми зможемо продовжувати працювати взимку, але я турбуватимуся про наступний шторм", — заявив керівник проєкту InSight Чак Скотт.

Посадковому модулеві потрібно здебільшого приблизно 300 ват-годин енергії для роботи основних функції. Цього тижня апарат виробляв лише 275 ват-годин за один сол (марсіанську добу). Варто зазначити, що в НАСА очікували, що робота InSight завершиться ще наприкінці літа, проте погода на Марсі виявилася прихильною. Персонал ще тоді знав, що місія може завершитися після першої ж пилової бурі.

[ + – ] Пилова буря та апарати НАСА на Марсі

У НАСА вирішили відключити сейсмометр — це останній робочий інструмент модуля. Його відключили для економії енергії, сподіваючись пережити шторм. Згідно зі спостереженнями MRO, ріст пилової бурі сповільнився, і її хмари не ростуть так швидко. Навіть якщо ця подія затихне, рано чи пізно вдарить нова буря. У NASA не планують відсилати команду для завершення місії. InSight в один із днів просто замовкне, коли в нього вичерпається енергія.

Нагадаємо, Земля втратила зв'язок із важливим космічним апаратом "Мангальян", який 8 років працював на орбіті Марса.

Раніше повідомлялося, що дивний об'єкт зачепився за "ногу" гелікоптера Ingenuity на Марсі.

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