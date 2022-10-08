Пылевая буря размером с континент угрожает миссии InSight на Марсе (фото)

В последние месяцы в NASA признавали, что конец миссии InSight на Марсе уже близок. Из-за плохой погоды солнечные панели вырабатывают меньше энергии, чем нужно для функционирования основных устройств модуля.

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На Марсе началась масштабная пылевая буря, которая угрожает миссии НАСА InSight. Из-за пыли выработка электроэнергии существенно усложняется. Об этом сообщает Space.

В последние месяцы ученые признавали, что конец миссии InSight на Марсе уже близок. Солнечные панели постоянно утопают под толстым слоем пыли. Пыльная буря размером с континент затмевает марсианское небо, еще больше влияя на выработку электроэнергии.

"Если мы сможем пережить это, мы сможем продолжать работать зимой, но я буду беспокоиться о следующем шторме", — заявил руководитель проекта InSight Чак Скотт.

Посадочному модулю нужно в среднем около 300 ватт-часов энергии для работы основных функции. На этой неделе аппарат вырабатывал всего 275 ватт-часов за один сол (марсианские сутки). Стоит отметить, что в НАСА ожидали, что работа InSight завершится еще в конце лета, однако погода на Марсе оказалась благосклонной. Персонал еще тогда знал, что миссия может завершиться после первой же пыльной бури.

[ + – ] Пылевая буря и аппараты НАСА на Марсе

В НАСА решили отключить сейсмометр — это последний рабочий инструмент модуля. Его отключили для экономии энергии в надежде пережить шторм. Согласно наблюдениям MRO, рост пылевой бури замедлился, и ее облака не растут так быстро. Даже если это событие затихнет, рано или поздно грянет новая буря. В NASA не планируют отсылать команду для завершения миссии. InSight в один из дней просто замолчит, когда у него иссякнет энергия.

Напомним, Земля потеряла связь с важным космическим аппаратом "Мангальян", который 8 лет работал на орбите Марса.

Ранее сообщалось, что странный объект зацепился за "ногу" вертолета Ingenuity на Марсе.

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