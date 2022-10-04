Земля потеряла связь с важным космическим аппаратом на орбите Марса: причина не известна

Возможно, первый индийский космический аппарат, который исследовал другую планету, прекратил свою деятельность после 8 лет работы на орбите Марса.

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Индийская организация космических исследований потеряла связь со своим космическим аппаратом, который изучает Марс, находясь на его орбите. Точная причина такого события пока не установлена и пока индийское космическое агентство не сделало официального заявления. Но источники местных СМИ все же рассказали о том, что скорее всего у аппарата истощился заряд его батареи, или у него закончилось топливо, или же аппарат совершил какой-то маневр, который не позволяет ему выйти на связь с Землей. Некоторые источники считают, что скорее всего орбитальный аппарат уже полностью вышел из строя и его работа на Марсе закончилась, пишет Space.

Космический аппарат Mars Orbiter Mission или "Мангальян", что в переводе с санскрита означает "марсианский корабль", вышел на орбиту Марса еще в сентябре 2014 года. Это был первый космический аппарат Индии, который был отправлен для изучения другой планеты. В то же время эта страна стала четвертой в мире, которая смогла отправить космический аппарат к Марсу. И вот после 8 лет работы стало известно о том, что Индийская организация космических исследований потеряла связь со своим космическим аппаратом Mars Orbiter Mission.

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Пока что все сведения о данном событии местные СМИ получили от неназванных источников в космическом агентстве Индии. Они сообщили о том, что скорее всего батарея аппарата истощила свой заряд, а потому он перестал выходить на связь.

"Мангальян" имеет солнечную панель размером 1,4 x 1,8 метра, которая состоит из трех соединенных вместе частей. Эта панель может производить мощность в 800 Вт и таким образом, происходит заряд литий-ионной батареи аппарата. Но эту способность Mars Orbiter Mission мог потерять в следствие серии затмений, в результате чего на панели перестало поступать достаточное количество солнечной энергии.

[ + – ] "Мангальян" имеет солнечную панель размером 1,4 x 1,8 метра, которая состоит из трех соединенных вместе частей. Эта панель может производить мощность в 800 Вт и таким образом происходит заряд литий-ионной батареи аппарата. Но эту способность Mars Orbiter Mission мог потерять в следствие серии затмений, в результате чего на панели перестало поступать достаточное количество солнечной энергии Фото: wikipedia

По словам источников местных СМИ, аппарат может пережить затмения длительностью не более, чем 1 час и 40 минут. Но недавно было затмение, которое длилось целых 7,5 часов. Таким образом батарея аппарат могла разрядиться до очень низкого уровня, который превышает безопасный предел для работы аппарата.

Также источники указывают на то, что у "Мангальяна" могло закончиться топливо. На борту у него было 852 кг топлива для того, чтобы поддерживать работу основного двигателя и вспомогательных двигателей, которые помогают контролировать высоту аппарата.

Еще одной причиной того, что с аппаратом была потеряна связь, источники называют то, что он мог выполнить непредвиденный маневр на орбите, в результате чего его антенна связи теперь направлена не в сторону Земли.

Данный космический аппарат уже сталкивался с перебоями в работе батареи в начале своей работы на Марсе. Но источники сообщают, что сейчас аппарат молчит слишком долго и скорее всего, он уже не сможет работать.

Основной задачей аппарата Mars Orbiter Mission являлась проверка технологий, необходимых для межпланетных исследований. Также он с помощью своих приборов изучал поверхность и атмосферу Марса.

Фокус уже писал о том, что странный объект зацепился за посадочную опору вертолета Ingenuity на Марсе и в NASA пока точно не знают, что это за предмет. Хотя и существуют некоторые предположения.

Также Фокус писал о том, что вопреки прогнозам, посадочный аппарат InSight, который уже давно работает на Марсе, все же не "умрет" в ближайшее время и сможет "прожить" до начала следующего года.