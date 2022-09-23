Хорошие новости. Мягкий сезон бурь на Марсе отсрочил смерть аппарата InSight

Ученые из NASA не исключают, что посадочный модуль может проработать еще до января 2023 года.

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Мягкое начало сезона бурь на Марсе, возможно, отсрочит гибель аппарата NASA InSight, который фиксирует марсотрясения на Красной планете. Об этом сообщает Space.com.

InSight приземлился на Марс в 2018 году, оборудованный инструментами, позволяющими ученым заглянуть в недра Красной планеты. Посадочный модуль работает на солнечной энергии, но за годы работы на Марсе солнечные панели аппарата покрылись толстым слоем пыли. Поэтому InSight получает лишь десятую часть энергии, которая необходима ему для полноценной работы.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в NASA предполагали, что аппарат InSight уже к концу лета полностью разрядится. Но неожиданная удача подарила модулю еще несколько месяцев жизни, возможно, его заряд закончится в январе.

"Но, если погода на Марсе кардинально изменится, то отключение может произойти раньше. Заряд батарей модуля опустился настолько низко, что сильная пыльная буря будет означать конец миссии", — говорит глава проекта InSight в Лаборатории реактивного движения NASA Чак Скотт.

Ранее ученые предполагали, что аппарат "умрет" минувшей весной, позже этот момент отодвинули к концу лета. Все питание аппарата было пущено на работу сейсмометра, также пришлось сбросить настройки InSight, чтобы избежать перехода модуля в "безопасный режим", который должен включаться при низком заряде батарей.

Но несмотря на все прогнозы, аппарат все еще работает и будет продолжать как минимум, еще несколько месяцев.

"На Марсе пока было мало пыльных бурь, поэтому нам крупно повезло", — отмечает руководитель проекта.

На данный момент на Марсе начинается сезон бурь, но в этот раз он начинается довольно мягко.

"Мы ожидали, что к этому времени уже появятся несколько пылевых бурь в регионе. Но судя по погоде в этом году, метеорологи, предсказывающие погоду на Марсе, утверждают, что никаких крупных региональных штормов в ближайшие пару недель не будет", — добавляет Скотт.

Для сравнения, в первый год своей работы на Марсе InSight мог генерировать 5000 ватт-часов каждый сол (или один марсианский день, который длиннее земного на 40 минут). Сейчас же аппарат может генерировать лишь около 400 ватт-часов каждый сол. Для поддержки связи с Землей и работы сейсмометра модулю необходимо получать около 300 ватт-часов каждый сол.

Работники проекта не знают, как долго сможет проработать InSight, но есть небольшой шанс, что удачный порыв ветра на Марсе сможет очистить запыленные солнечные батареи.

Напомним, совсем недавно InSight зафиксировал взрывы в атмосфере Красной планеты. Как оказалось, посадочный модель стал свидетелем космической "бомбардировки" марсианской поверхности.