Гарні новини. М'який сезон бур на Марсі відстрочив смерть апарату InSight

Вчені з NASA не відкидають, що посадковий модуль може пропрацювати ще до січня 2023 року.

Related video

М'який початок сезону бур на Марсі, можливо, відстрочить загибель апарату NASA InSight, який фіксує марсотруси на Червоній планеті. Про це повідомляє Space.com.

InSight приземлився на Марс у 2018 році, обладнаний інструментами, що дозволяють вченим заглянути у надра Червоної планети. Посадковий модуль працює на сонячній енергії, але за роки роботи на Марсі сонячні панелі апарату вкрилися товстим шаром пилу. Тому InSight отримує лише десяту частину енергії, яка необхідна для повноцінної роботи.

Враховуючи ситуацію, що склалася, в NASA припускали, що апарат InSight вже до кінця літа повністю розрядиться. Але несподіваний успіх подарував модулю ще кілька місяців життя, можливо, його заряд закінчиться у січні.

"Але, якщо погода на Марсі кардинально зміниться, то відключення може статися раніше. Заряд батарей модуля опустився настільки низько, що сильна курна буря означатиме кінець місії", — говорить глава проєкту InSight в Лабораторії реактивного руху NASA Чак Скотт.

Раніше вчені припускали, що апарат помре минулої весни, пізніше цей момент відсунули до кінця літа. Все живлення апарату було пущено на роботу сейсмометра, також довелося скинути налаштування InSight, щоб уникнути переходу модуля в безпечний режим, який повинен включатися при низькому заряді батарей.

Але попри всі прогнози, апарат все ще працює і продовжуватиме як мінімум ще кілька місяців.

"На Марсі поки було мало пилових бур, тому нам пощастило", — зазначає керівник проєкту.

На цей час на Марсі починається сезон бур, але на цей раз він починається досить м'яко.

"Ми очікували, що до цього часу вже з'являться кілька пилових бур у регіоні. Але, судячи з погоди цього року, метеорологи, які передбачають погоду на Марсі, стверджують, що жодних великих регіональних штормів у найближчі кілька тижнів не буде", — додає Скотт.

Для порівняння, в перший рік своєї роботи на Марсі InSight міг генерувати 5000 ват-годин кожен сол (або один марсіанський день, який довший за земний на 40 хвилин). Зараз апарат може генерувати лише близько 400 ват-годин кожен сол. Для підтримки зв'язку із Землею та роботи сейсмометра модуля необхідно отримувати близько 300 ват-годин кожен сол.

Працівники проєкту не знають, як довго зможе працювати InSight, але є невеликий шанс, що вдалий порив вітру на Марсі зможе очистити запилені сонячні батареї.

Нагадаємо, зовсім недавно InSight зафіксував вибухи в атмосфері Червоної планети. Як виявилося, посадкова модель стала свідком космічного "бомбардування" марсіанської поверхні.