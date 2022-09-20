Апарат NASA зафіксував вибухи на Марсі: що відбувається на планеті

Посадковий модуль InSight став свідком ще однієї рідкісної події на Червоній планеті.

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Апарат NASA на Марсі зафіксував, як у атмосфері планети вибухнули метеори, уламки яких сформували ударні кратери, пише ScienceAlert.

Вибухи в атмосфері та удари по поверхні Марса зафіксував посадковий модуль InSight, який призначений для фіксації марсотрусів. Водночас ударні кратери зміг побачити орбітальний апарат NASA Reconnaissance Orbiter.

Загалом апарат InSight зробив низку важливих відкриттів на Червоній планеті. Завдяки його даним, вчені зрозуміли, що Марс все ще геологічно активний. Сейсмометр InSight, який вловлював марсотруси, допоміг також створити докладну карту надр планети. Апарат навіть записував інопланетні звуки, ловлячи акустичні коливання в атмосфері Марса.

[ + – ] Так виглядають нові ударні кратери з орбіти Фото: Марс

Всі ці особливості дозволили апарату вловити щось інше — вибухи метеорів в атмосфері та їх удари по поверхні.

"Безперечний зв'язок між сейсмічними і акустичними хвилями, а також кратерами, що з'явилися, ніколи не спостерігали люди на інших планетах", — зазначає група вчених на чолі з астрофізиком Рафаелем Гарсія.

[ + – ] На діаграмі показані траєкторії падіння метеорів та їх вибухи у повітрі Фото: метеоры Марс

За словами експертів, входження великого космічного каменю в атмосферу планети завжди має руйнування. Під час входу в атмосферу з'являються ударні хвилі, а під час падіння метеор вибухає в повітрі. Це може статися через те, що гази з атмосфери потрапляють у тріщини в камені, нагнітаючи тиск усередині нього, після чого відбувається вибух. Так, з'являється ще більше ударних хвиль.

Потім на поверхню падають уламки космічного каміння, що також тягне за собою ударні хвилі.

Об'єднавши акустичні та сейсмічні дані, вчені з'ясували, що падіння метеорів відбулося в межах 300 км від InSight. Спостереження з орбітального апарату NASA підтвердили, що в цьому регіоні з'явилися свіжі ударні кратери.

На жаль, більше дивовижних даних від InSight, найімовірніше, вчені вже не отримають. Цього року NASA визнало, що апарат отримує дедалі менше енергії від своїх сонячних панелей, які вкрилися товстим шаром пилу. Можливості очистити апарат та його панелі, на жаль, немає.

У NASA припускають, що апарат пропрацює на Марсі ще до кінця 2022 року.