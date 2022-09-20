Аппарат NASA зафиксировал взрывы на Марсе: что происходит на планете

Посадочный модуль InSight стал свидетелем еще одного редкого события на Красной планете.

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Аппарат NASA на Марсе зафиксировал, как в атмосфере планеты взорвались метеоры, чьи обломки сформировали ударные кратеры, пишет ScienceAlert.

Взрывы в атмосфере и удары по поверхности Марса зафиксировал посадочный модуль InSight, который предназначен для фиксации марсотрясений. В это же время, ударные кратеры смог увидеть орбитальный аппарат NASA Reconnaissance Orbiter.

В целом, аппарат InSight сделал ряд важных открытий на Красной планете. Благодаря его данным, ученые поняли, что Марс все еще геологически активен. Сейсмометр InSight, который улавливал марсотрясения, помог также создать подробную карту недр планеты. Аппарат даже записывал инопланетные звуки, улавливая акустические колебания в атмосфере Марса.

[ + – ] Так выглядят новые ударные кратеры с орбиты. Фото: NASA/JPL/MSSS/U Arizona

Все эти особенности позволили аппарату уловить кое-что другое – взрывы метеоров в атмосфере и их удары о поверхность.

"Бесспорная связь между сейсмическими и акустическими волнами, а также появившимися кратерами никогда не наблюдалась людьми на других планетах", — отмечает группа ученых во главе с астрофизиком Рафаэлем Гарсия.

[ + – ] На диаграмме показаны траектории падения метеоров и их взрывы в воздухе. Фото: Garcia et al., Nat. Geosci., 2022

По словам экспертов, вхождение крупного космического камня в атмосферу планеты всегда несет с собой разрушения. Так, при входе в атмосферу появляются ударные волны, а при падении метеор взрывается в воздухе. Это может происходить из-за того, что газы из атмосферы попадают в трещины в камне, нагнетая давление внутри него, после чего происходит взрыв. Таким образом, появляется еще больше ударных волн.

Затем на поверхность падают обломки космических камней, что также влечет за собой ударные волны.

Объединив акустические и сейсмические данные ученые выяснили, что падение метеоров произошло в пределах 300 км от InSight. Наблюдения с орбитального аппарат NASA подтвердили, что в этом регионе появились свежие ударные кратеры.

К сожалению, больше захватывающих данных от InSight скорее всего, ученые уже не получат. В этом году NASA признало, что аппарат получает все меньше и меньше энергии от своих солнечных панелей, которые покрылись толстым слоем пыли. Возможности очистить аппарат и его панели увы, нет.

В NASA предполагают, что аппарат проработает на Марсе еще до конца 2022 года.