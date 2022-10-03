Странный объект зацепился за "ногу" вертолета Ingenuity на Марсе: в NASA пока не знают, что это

Необычный предмет зафиксировала навигационная камера марсианского летательного аппарата, но он уже отпал и не нанес никаких повреждений вертолету.

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Ученые NASA сбиты с толку и пока не могут точно сказать, что за инородный предмет зацепился за "ногу" вертолета Ingenuity. Этот объект, который похож на кусок ткани "увидела" навигационная камера летательного аппарата (Navcam) в время последнего на сегодня 33 полета на Марсе. Во время предыдущего полета этого предмета не было видно, пишет Express.

Во время 33 полета на Марсе вертолет Ingenuity поднялся на высоту 10 метров над поверхностью, находился в воздухе почти 56 секунд и за это время успел преодолеть расстояние в почти 111 метров. Скорость полета составляла 4,75 м/с.

Инородный объект, который похож на кусок ткани, можно увидеть на составленном из изображений камеры вертолета видео. Уже известно о том, что этот странный предмет оторвался от посадочной опоры вертолета Ingenuity и упал на поверхность Марса. Также в NASA сообщили, что никаких повреждений "нога" вертолета или сам аппарат во время этого инцидента не получили.

[ + – ] Инородный предмет развевается в правом верхнем углу этого видео

Пока что в NASA не пришли к единому мнению, что это может быть за инородный предмет. Сейчас все усилия команды Ingenuity нацелены на то, чтобы выяснить источник происхождения странного предмета.

Но у некоторых экспертов есть одно предположение. Сам вертолет вместе с марсоходом Perseverance отправились на Марс в 2020 году, а уже в начале 2021 года они приземлились на Марсе и в апреле прошлого года вертолет совершил свой первый полет. Важно уточнить, что к вертолету команда ученых еще на Земле прикрепила небольшой кусок ткани, который был взят с крыла первого самолета на планете – самолета братьев Райт.

Возможно этот кусок ткани отвалился от кабеля под солнечной панелью вертолета, не выдержав экстремальных условий на Марсе. Но пока это только догадка, и расследование инцидента продолжается.

[ + – ] Вертолет Ingenuity иногда присылает снимки своей тени на поверхности Марса Фото: NASA

Маленький летательный аппарат является надежным помощником марсохода Perseverance, вместе с которым они исследуют кратер Езеро в поисках древней микробной жизни. Данные, полученные с вертолета, помогают команде марсохода составлять наиболее безопасные маршруты путешествия для аппарата на поверхности.

[ + – ] Два аппарат на Марсе исследуют кратер Езеро, который, как считают ученые, когда-то был заполнен водой. Иллюстрация Фото: Express

Как уже писал Фокус летом NASA приостановило полеты вертолета Ingenuity из-за погодных условий, которые могли навредить аппарату.

Также Фокус писал о том, что через несколько лет NASA отправит на Марс еще 2 таких же вертолета, которые будут помогать в доставке собранных марсоходом Perseverance образцов марсианских горных пород к месту их отправки на орбиту. После того, как специальная ракета доставит эти образцы в космос, другой космический апарат доставит их на Землю, но это произойдет не раньше начала следующего десятилетия.

Напоминаем, что, как уже писал Фокус, ученые обнаружили еще одно доказательство того, что под поверхностью Марса, по крайне мере на его Южном полюсе, находятся озера с жидкой водой.