NASA прекратило работу вертолета Ingenuity на Марсе: полетит ли он снова

Погодные условия на Красной планете в который раз поставили под угрозу "жизнь" летательного аппарата.

Почти полтора года марсианский вертолет Ingenuity совершал свои полеты над поверхностью Марса. Впервые он взлетел 19 апреля 2021 года, поднялся на высоту 3 метра и пробыл в воздухе 39 секунд. С тех пор почти 2-х килограммовый аппарат совершил уже 29 полетов, которые в общем длились 55 минут. Но погодные условия на Марсе вносят свои коррективы в работу Ingenuity и NASA пришлось его отключить, сообщает Space.

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Первый летательный аппарат на другой планете проводит свою научную миссию в кратере Езеро совместно с марсоходом Perseverance. На нем практически не сказывается ухудшение погодных условий на Марсе, и Perseverance продолжает свою миссию по поиску признаков древней жизни на Красной планете, как уже писал Фокус.

Очередная угроза для "жизни" марсианского вертолета

Но вертолет Ingenuity еще в мае испытал трудности с зарядкой своих батарей из-за усиления пылевых бурь и понижения ночной температуры на Красной планете. Тогда, как уже писал Фокус, инженеры NASA перевели вертолет в экономный режим потребления энергии. Позже из строя вышел важный прибор вертолета Ingenuity, который отвечает за правильность взлета летательного аппарата. Эту проблему выявили как раз во время подготовки к 29-му полету Ingenuity на Марсе. Но она оказалась не критичной и ее удалось вскоре решить.

Но теперь NASA остановило работу Ingenuity, ведь количество марсианской пыли значительно увеличилось и вертолет не может нормально заряжать свои батареи. Причина в том, что из-за пыли уменьшается количество солнечного света, которое необходимо для пополнения энергетических запасов вертолета и без этой энергии аппарат вообще перестанет работать.

[ + – ] NASA остановило работу Ingenuity, ведь количество марсианской пыли значительно увеличилось и вертолет не может нормально заряжать свои батареи. Причина в том, что из-за пыли уменьшается количество солнечного света, которое необходимо для пополнения энергетических запасов вертолета и без этой энергии аппарат вообще перестанет работать Фото: NASA

Это не навсегда

В американском космическом агентстве назвали отключение вертолета всего лишь перерывом в работе. Ученые надеются, что уже через несколько недель погода немного стабилизируется и пыли станет меньше.

В Лаборатории реактивного движения NASA настроены очень оптимистично и ученые ожидают, что уже в начале августа Ingenuity сможет совершить свой 30-й полет на Марсе. Стоит отметить, что изначально в NASA планировали просто убедится в том, что летательный аппарат вообще сможет подняться в разреженный воздух на Марсе и сможет осуществить хотя бы 5 полетов.

Что касается солнечного света, который поступает на Марс, то из-за слегка наклоненной оси, как и на Земле, на планету попадает разное количество света Солнца в разных полушариях. Поэтому на Марсе, как и на Земле, также есть зима и лето. Сейчас как раз на планете продолжается зима, которая характеризуется не только снижением уровня температуры воздуха, но и усилением пылевых бурь.

[ + – ] Что касается солнечного света, который поступает на Марс, то из-за слегка наклоненной оси, как и на Земле, на планету попадает разное количество света Солнца в разных полушариях. Поэтому на Марсе, как и на Земле, также есть зима и лето. Сейчас как раз на планете продолжается зима, которая характеризуется не только снижением уровня температуры воздуха, но и усилением пылевых бурь Фото: NASA

По словам ученых из NASA, количество пыли на Марсе должно уменьшится уже в конце июля, но вертолет должен за это время, находясь на поверхности кратера Езеро, накапливать энергию, насколько это возможно. Поэтому ученые считают, что в августе Ingenuity продолжит свою научную деятельность.

Как уже писал Фокус, в NASA уже занимаются разработкой летательного аппарата следующего поколения для полетов на Марсе. Он будет больше, сможет летать намного выше и намного дольше пребывать в воздухе.

Что касается влияния пыли на работу других аппаратов на Марсе, то Фокус уже писал о том, что еще в мае китайскому марсоходу Zhurong также пришлось перейти в "спящий режим", чтобы пережить марсианскую зиму.

А вот посадочному аппарату InSight, который изучает сейсмическую активность на Марсе, повезло намного меньше. Он, скорее всего, поработает еще месяц-два, прежде чем "умрет" на Красной планете. Причина всего этого – та самая опасная марсианская пыль.

Но есть еще один марсоход, под названием Rosalind Franklin, который еще даже не добрался к Марсу, а его путешествие туда уже отложили на несколько лет. Дело в том, что запуск марсохода должен был состоятся уже осенью этого года. Но Европейское космическое агентство, которое работало над этой миссией совместно с "Роскосмосом", окончательно прекратило работу с россиянами в этом направлении.